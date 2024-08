Vendetta Roma: scippo nerazzurro e asso nella manica

In casa Roma, in attesa della sfida di domenica sera contro l’Empoli di D’Aversa, bisogna registrare una ‘vendetta’ fatta in sede di calciomercato.

Dopo quasi tre mesi di attesa, la Roma è tornata finalmente in campo. Domenica scorsa, infatti, gli uomini di Daniele De Rossi sono scesi per la prima volta in una gara del campionato di Serie A 2024/25, pareggiando 0-0 all’Unipol Domus contro il Cagliari guidato da Davide Nicola.

La Roma ha avuto diverse occasioni per passare in vantaggio, anche se bisogna dire che anche il Cagliari poteva far male agli uomini di De Rossi in più di un’opportunità. Archiviato il match contro il team sardo, i giallorossi sono attesi dalla sfida di domenica sera dello Stadio Olimpico contro l’Empoli di Roberto D’Aversa.

Con il pareggio rimediato a Cagliari, visto anche tutti i pronostici a favore, la Roma deve cercare di battere i toscani per non staccarsi dal gruppo di testa. Tuttavia, in attesa della sfida contro l’Empoli di Roberto D’Aversa, in casa giallorossa bisogna registrare in queste ore una ‘vendetta’ in sede di calciomercato.

Calciomercato Roma, tra i possibili obiettivi di mercato per la difesa bisogna inserire Kevin Danso

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Filippo Biafora, giornalista de ‘Il Tempo’, tra i profili della Roma seguiti per rinforzare il reparto difensivo del gruppo guidato da Daniele De Rossi bisogna inserire anche il nome di Kevin Danso del Lens.

Il possibile arrivo del centrale austriaco sarebbe una sorta di ‘vendetta’ della Roma nei confronti dell’Atalanta, soprattutto dopo che quest’ultima ha preso Raoul Bellanova (nome accostato più volte al team giallorosso). Nelle scorse settimane, infatti, anche i dirigenti della ‘Dea’ si erano interessati a Kevin Danso del Lens.

Da segnalare che la nostra redazione già lo scorso 23 luglio aveva paventato il possibile accostamento di Danso alla Roma.