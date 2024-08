Accordo in via di definizione: la Juve chiude il colpo Scudetto

Accordo in via di definizione: la Juventus chiude in questo modo quello che potrebbe essere il colpo scudetto. Arrivato il via libera

Un corteggiamento lungo una vita o quasi. Perché sì, ci sono quelle trattative che per forza di cose durano nel tempo, quelle che hanno bisogno anche di essere impostate per bene, ma la Juventus è da diversi mesi ormai su un giocatore che sta facendo di tutto per lasciare la propria squadra.

Adesso però, a quanto pare, ci siamo davvero. I bianconeri possono esultare così come può esultare Thiago Motta, l’allenatore che sin dal primo colloquio con Giuntoli lo aveva messo nel mirino e indicato come innesto per la sua squadra. Quindi avete capito di chi parliamo. Teun Koopmeiners è ormai vicinissimo ad essere un giocatore della Juventus.

Koopmeiners alla Juventus, c’è il via libera

Almeno così ha scritto sul proprio profilo X il giornalista Momblano che segue da vicino le vicende bianconere. “Via libera che il giocatore ha ottenuto direttamente dai rappresentanti della proprietà Atalanta, il fondo Bain Capital. Da oltre una settimana gli interlocutori interni non sono più i Percassi. La Juve sta perfezionando il resto. Welkom Teun”.

Insomma, un colpo fatto, sistemato anche nei dettagli a quanto sembra, e che attende solamente di essere ufficializzato. La Juve quindi prende l’olandese che nelle ultime settimane non si è nemmeno più allenato con l’Atalanta forzando la mano per dimostrare la sua unica volontà: quella di lasciare i bergamaschi e di volare alla corte di Motta a Torino. Conto alla rovescia partito, da adesso in poi ogni momento potrebbe essere davvero quello buono per visite mediche e firma. Un colpaccio da scudetto per la Juventus, che dopo un ottimo debutto contro il Como è attesa da altre due partite importanti contro Verona e Roma che possono dare ulteriori conferme.