Dybala ha lasciato Trigoria: la reazione dei tifosi della Roma -VIDEO

Paulo Dybala lascia il centro sportivo di Trigoria e riceve l’ultimo saluto da parte dei tifosi della Roma. Ecco le immagini dal centro sportivo gialllorosso dopo la partenza dell’argentino.

La storia d’amore tra Paulo Dybala e la Roma è arrivata ai titoli di coda. L’attaccante sudamericano è pronto a sbarcare in Arabia Saudita, dopo che la giornata di ieri è stata decisiva per chiudere l’operazione. Oggi non ha partecipato all’allenamento col resto del gruppo guidato da Daniele De Rossi, fornendo un altro indizio clamoroso verso la sua cessione destinazione Al-Qadsiah. Ecco le immagini del saluto dei tifosi giallorossi alla Joya, ormai ad un passo dall’addio ufficiale dopo due stagioni a Trigoria.

Ormai ci siamo, Paulo Dybala ha lasciato il centro sportivo della Roma per quella che sembra essere la sua ultima giornata in giallorosso. L’attaccante argentino è promesso sposo dell’Al-Qadsiah in Arabia Saudita. Dopo due stagioni in giallorosso l’ex Juventus vola nella Saudi Pro League, dove è pronto un maxi ingaggio per l’attaccante sudamericano. Ecco le ultimi immagini in arrivo da Trigoria, con i tifosi romanisti che hanno circondato l’auto dell’argentino.

Dybala lascia Trigoria: il saluto dei tifosi della Roma – VIDEO

Tanti tifosi hanno salutato con emozione l’attaccante argentino al momento della partenza da Trigoria. Tante richieste di autografi per Paulo Dybala, letteralmente sommerso dall’affetto dei tifosi giallorossi fuori dai cancelli del centro sportivo giallorosso.