Il Milan lo manda alla Roma: svolta rossonera

Calciomercato Roma, la svolta del Milan sul fronte delle entrate fornisce un prezioso assist a Florent Ghisolfi. Sorpasso in Premier League e strada spianata per il dirigente giallorosso.

La telenovela legata al futuro di Paulo Dybala è arrivata ai titoli di coda in casa Roma. L’attaccante argentino ha lasciato il centro sportivo di Trigoria ed ora manca solo l’ufficialità per il suo passaggio in Arabia Saudita. Ora Florent Ghisolfi è chiamato a chiudere diverse operazioni in entrata, ad una settimana dal termine del calciomercato estivo. Un assist importante alle manovre del dirigente transalpino può arrivare dall’intreccio con le scelte del Milan in entrata. I rossoneri sono pronti a svoltare e cambiare obiettivo in mezzo al campo in questi ultimi giorni della sessione estiva.

La Roma si ritrova senza Paulo Dybala ad una settimana dal termine della sessione di calciomercato ordinario. La partenza dell’ attaccante argentino apre nuovi scenari in entrata per Florent Ghisolfi, con Daniele De Rossi in attesa di rinforzi in tanti settori del campo. Oltre all’arrivo di un nuovo attaccante la squadra giallorossa è ancora a caccia di un terzino destro, col solo Celik titolare al momento in rosa. Altra priorità è rappresentata dal difensore centrale, senza dimenticare un possibile rinforzo in mezzo al campo per mister De Rossi.

Calciomercato Roma, svolta Milan a centrocampo: via libera per Koné

Uno dei nomi più caldi per il settore nevralgico di gioco della Roma è quello del francese Manu Konè, in forza al Borussia Monchengladbach. ll classe 2001, di origini ivoriane, è segnalato da tempo sul taccuino dei giallorossi e del Milan targato Zlatan Ibrahimovic.

Proprio la squadra rossonera, secondo quanto rimbalza dall’Inghilterra, potrebbe virare le proprie attenzioni verso la Premier League in entrata. Secondo quanto rilanciato dal sito Siphillipstalkschelsea.substack.com, i rossoneri hanno messo nel radar Carney Chukwuemeka del Chelsea. Un assist diretto alle manovre in entrata di Florent Ghisolfi in questa coda di calciomercato estivo in casa Roma segnata dal divorzio con Paulo Dybala.