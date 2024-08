Guardiola sblocca la Roma: via libera arrivato

Calciomercato Roma, Guardiola sblocca i giallorossi. Scatta l’effetto domino per Ghisolfi che si prende il via libera. Ecco le ultime novità

L’effetto domino fa festeggiare la Roma. Sì, perché proprio in queste ore, secondo le informazioni che pochi minuti fa sono state riportate da Fabrizio Romano, ci potrebbe essere un vero e proprio via libera per Ghisolfi, alla ricerca, come sappiamo, di un esterno di difesa.

Il giornalista, tramite il suo profilo X, ha spiegato questo: “L’Al Hilal ha presentato un’offerta formale per ingaggiare João Cancelo, mentre sono in corso le trattative con il Manchester City e lo staff del giocatore. È la prima scelta del manager portoghese Jorge Jesus. In caso di arrivo di Cancelo all’Al Hilal Saud Abdulhamid potrebbe unirsi all’AS Roma, come da accordi presi”.

Calciomercato Roma, scatta l’effetto domino

Insomma, un effetto domino come detto prima. Con la Roma che sblocca il colpo in entrata, anche se forse con qualche giorno di ritardo, rispetto a quello che era stato il programma in mente del giovane dirigente francese. Nel momento in cui il City accetterà l’offerta per Cancelo, e il club arabo troverà l’accordo con il giocatore, allora le cose si potranno considerare fatte.

Giorni caldi quindi dentro i giallorossi. Che in tutti i reparti hanno programmato degli innesti in attesa di cedere Paulo Dybala che, come raccontato questa mattina, potrebbe anche dire addio nella giornata di oggi. La situazione adesso sembra essere abbastanza chiara, con il difensore che arriverà direttamente dall’Arabia Saudita e che Ghisolfi ha messo nel mirino da diverso tempo. Scatta, quindi, il conto alla rovescia. E molti tifosi della Roma non vedevano l’ora di questo. Certo, dirà addio Dybala – ed è lì, soprattutto – che serve qualcuno. E alcuni nomi già circolano.