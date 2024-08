Stop al tormentone dell’estate. Almeno uno dei grandi nomi più seguiti e trattati in questa estate 2024 è vicino ad accasarsi.

Nomi che ruotano ancora più vorticosamente. Speranze che si accendono e si spengono in un attimo. Tutto va velocemente e più si avvicina la fine del mercato più la frenesia aumenterà. Oltre che sul campo da gioco, con il campionato di Serie A già iniziato, tutte le squadre sono in campo sul mercato per compiere gli ultimi ritocchi.

Anche il neopromosso Venezia prova a migliorare il proprio organico. La formazione lagunare, guidata da Eusebio di Francesco, è uscita sconfitta dal primo impegno in massima serie. La Lazio di Marco Baroni ha prevalso sui neroverdi per 3-1. E’ necessario un immediato riscatto anche se Firenze, contro la Fiorentina di Raffaele Palladino, non rappresenta certo un campo agevole dove conquistare punti. Il mercato del Venezia non riguarderà soltanto le possibili entrate, ma anche qualche eventuale uscita. Da settimane i veneti hanno un loro giocatore costantemente attenzionato da diversi club italiani, e non soltanto.

Stop al tormentone dell’estate, ma niente Roma

In un recentissimo passato, in tempi leggermente diversi, Inter, Fiorentina e Roma hanno chiesto informazioni sul centrocampista del Venezia e capitano della nazionale statunitense alle Olimpiadi di Parigi, Francis Tanner Tessmann, classe 2001.

A quanto pare, però, il futuro del talentuoso centrocampista a stelle e strisce potrebbe essere lontano dall’Italia, almeno secondo quanto risulta a l’Equipe. Il Lione ha infatti intenzione di acquisire le prestazioni del centrocampista neroverde. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Tessmann ha già raggiunto un accordo con il club della Ligue 1. Il passo successivo sarà trattare con il Venezia. Francis Tanner Tessmann è legato al club lagunare fino al 30 giugno 2025. Il tecnico del Venezia, Eusebio Di Francesco, segue con una comprensibile preoccupazione l’evoluzione della vicenda. La perdita di Tessmann sarebbe decisamente grave all’interno di un organico che fin dalla prima giornata insegue il difficile obiettivo della salvezza.