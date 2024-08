Rivoluzione Roma: Dybala finanzia il triplo arrivo

Calciomercato Roma, triplo rinforzo dopo l’addio a Paulo Dybala. Ecco tutti i nomi sul taccuino di Florent Ghisolfi, tra difesa, centrocampo e pacchetto offensivo.

Il calciomercato estivo della Roma ruota intorno all’addio a Paulo Dybala, sempre più vicino all’’Al-Qadsiah in Arabia Saudita. Oggi è stata una giornata potenzialmente decisiva per l’addio all’attaccante argentino a Trigoria. La lunga riunione tra i giallorossi e gli emissari del club arabo ha avvicinato le parti alla fumata bianca decisiva, la storia d’amore tra la Joya e la Roma sembra dunque arrivata ai titoli di coda dopo due stagioni all’ombra del Colosseo. Ora Florent Ghisolfi in meno di dieci giorni è chiamato a colmare le caselle mancanti nel puzzle della rosa a disposizione di Daniele De Rossi: fari puntati su un tris di nomi in entrata per il dirigente transalpino.

Mentre la telenovela legata al futuro di Paulo Dybala sembra arrivare ai titoli di coda, con l’argentino ad un passo dall’Arabia Saudita, c’è attesa intorno alle manovre in entrata di Florent Ghisolfi. Il responsabile del calciomercato in casa Roma sembra pronto a rompere gli indugi per piazzare tre rinforzi nella rosa giallorossa, una volta salutata la Joya. Oltre a rafforzare il pacchetto offensivo, che sta per perdere il suo top player, il dirigente transalpino ha intenzione di piazzare altri colpi in tutti i settori del campo per accontentare Daniele De Rossi.

Calciomercato Roma, tre rinforzi dopo l’addio a Dybala: tutti i nomi sul taccuino

A stilare le trattative in entrata in casa Roma, che possono sbloccarsi con l’addio a Dybala, è stato Gianluca Di Marzio nella diretta di Sky Sport. In difesa il profilo più caldo resta quello dell’austriaco Kevin Danso, portato dallo stesso Ghisolfi già al Lens.

Per il centrocampo la pista più quotata è quella di Emmanuel Koné, classe 2001, centrocampista francese del Borussia Monchengladbach. Su di lui resta vivo l’interesse del Milan, a patto che si concretizzino cessioni in casa rossonera. Tre nomi per quel che riguarda l’attacco, il preferito sembra essere Boga dal Nizza. Restano in piedi le piste Ngonge dal Napoli e Fernandez Pardo del Gent.