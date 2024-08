Roma-Napoli, è successo di nuovo: l’offerta è già arrivata

Calciomercato Roma, i giallorossi vogliono stringere i tempi per puntellare l’organico: è stato nuovamente proposto a Ghisolfi. I dettagli

Reduce dallo scialbo pareggio ottenuto all’Unipol Domus contro il Cagliari, la Roma di Daniele De Rossi ha già cominciato a preparare il prossimo impegno di campionato contro l’Empoli. Un impegno tutt’altro che banale, che ‘cade’ in un frangente piuttosto delicato della sessione di mercato giallorossa.

Con la situazione Dybala arrivata ad uno snodo cruciale, Ghisolfi è chiamato a rinforzare un organico che evidenzia ancora limiti strutturali. Oltre a sistemare le corsie esterne, infatti, il ds della Roma vuole stringere i tempi per l’acquisto di un nuovo centrale. Nelle ultime settimane non sono pochi i profili per la difesa accostati alla Roma. Uno dei nomi ritornati in auge, ma che in realtà la nostra redazione vi aveva già anticipato in tempi non sospetti, è quello di Danso. Intanto, in un contesto assolutamente magmatico, i giallorossi sembrano essersi defilati per Loic Badé, per il quale il Siviglia è arrivato a rispedire al mittente l’offerta da 20 milioni di euro messa sul piatto dallo Stoccarda. Negli ultimi giorni, però, l’area tecnica capitolina si sarebbe vista proporre un profilo che già nelle scorse settimane era stato accostato alla Roma.

Calciomercato Roma, nuovamente proposto Hummels: lo scenario

Secondo quanto riferito da Augusto Ciardi, infatti, nelle ultime ore al Napoli e alla Roma sarebbe stato nuovamente offerto Hummels. Dopo la fine della sua esperienza con la maglia del Borussia Dortmund, infatti, il centrale tedesco è ancora alla ricerca di una nuova squadra e sarebbe stato nuovamente proposto a mezza Serie A, giallorossi compresi.

Ricordiamo che almeno fino a questo momento la Roma non ha mai seriamente affondato il colpo per Hummels, limitandosi a sondare il terreno per capire margini e fattibilità dell’operazione. L’intenzione di Ghisolfi, a maggior ragione vista la sempre più probabile cessione di Paulo Dybala, sarebbe quella di reinvestire il tesoretto ricavato dal risparmio sull’ingaggio della Joya per un nuovo tassello in difesa, giovane e ‘impattante’. Il tutto senza trascurare la situazione riguardante gli esterni, ma questo è un altro discorso.