Sostituto Dybala dall’Italia: adesso costa un terzo

La Roma potrebbe pescare in Italia il sostituto di Dybala: si tratta di un nome accostato anche alla Juventus nelle ultime settimane e che piace a De Rossi

Il tecnico giallorosso vuole almeno un altro esterno di livello per coprire nel migliore dei modi la partenza di Paulo Dybala. Adesso spunta un nome a sorpresa che potrebbe fare al caso della Roma, una vecchia conoscenza, già nel mirino in passato.

La partenza di Paulo Dybala non è ormai più in discussione. Dopo aver trovato l’accordo con l’Al-Qadsiah per l’ingaggio triennale il giocatore argentino ha dato il via libera al trasferimento. La Roma ha provato negli ultimi giorni ad alzare il prezzo del cartellino, per cercare di ricavare il più possibile dalla cessione e a quanto sembra potrebbe prendere circa 8 milioni (3 più 5 di bonus). Non molto pensando anche alla clausola da 12 scaduta il 31 luglio, ma per la società sufficiente a chiudere il mercato in un certo modo.

All’appello di mister De Rossi mancano ancora diversi giocatori, con ruoli assolutamente scoperti. Il terzino destro è ancora da prendere (ballano Assignon e Abdulhamid), mentre per il centrale si fa largo la pista che porta all’austriaco Kevin Danso. Poi c’è il discorso legato al centrocampista, con il nome di Manu Kone in cima alla lista di Ghisolfi. DDR è stato chiaro con il proprio ds sulla necessità di arrivare ad almeno un altro esterno offensivo di valore. In realtà potrebbero essere anche due.

Per il dopo Dybala si valuta anche Berardi: l’attaccante è in uscita dal Sassuolo

Per il tecnico di Ostia sulla destra senza Dybala c’è solo Soulé, perché Baldanzi è ormai da considerare più come una mezzala offensiva (come si è visto a Cagliari). Questo potrebbe spingere quindi Ghisolfi ad un altro colpo sull’out offensivo di destra, un vero sostituto di Paulo Dybala, almeno dal punto di vista tattico. Si parla di Zeghrova del Lille, grande protagonista nei preliminari di Champions League, ma ora si torna a vociferare anche del nome di Berardi.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, l’attaccante del Sassuolo potrebbe rientrare nella lista di giocatori voluti da De Rossi prima della chiusura del mercato. Il classe ’94 è ancora ai box per la rottura del tendine d’Achille lo scorso marzo, che lo ha costretto a saltare tutta la preparazione. I neroverdi sono disposti a lasciarlo partire per non costringerlo a giocare in Serie B e chiedono una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro. Tutto alla portata della Roma che potrebbe seriamente farci un pensierino. D’altronde per il 4-2-3-1 o 4-3-3 tanto caro al tecnico, sarebbe uno dei nomi italiani migliori a disposizione.