Trattativa bollente, lampo da quasi 30 milioni: ha detto sì alla Roma

Il mercato della Roma è entrato nella sua fase più calda. La virata convinta di Ghisolfi e i prossimi scenari

La sessione estiva di calciomercato della Roma è entrata nella sua fase più calda. E non potrebbe essere altrimenti, vista la situazione relativa al futuro di Paulo Dybala che sta vivendo il suo snodo definitivo. Inevitabile dire che la sempre più probabile cessione della ‘Joya’ orienterà in una direzione ben precisa le prossime mosse dei giallorossi, che vogliono ridisegnare da cima a fondo lo scacchiere tattico a disposizione di Daniele De Rossi.

Come già anticipatovi dalla redazione di asromalive.it, la Roma ha messo seriamente gli occhi su Kevin Danso. Il difensore del Lens è il profilo numero uno nella lista dei desideri di Ghisolfi, che ha già ricevuto risposte confortanti dall’entourage del calciatore, espressione della volontà del ragazzo. L’affare è sempre più caldo e potrebbe vivere sviluppi decisivi già nelle prossime ore. Ricordiamo, però, che il club francese almeno per il momento non vuole ridimensionare le sue pretese per la cessione di Danso, che fino a qualche settimana fa è stato ad un passo dal vestire la maglia dell’Atalanta per 23 milioni di euro più cinque di bonus. La Roma, però, sta lavorando intensamente: le parti sono in contatto e si prospettano novità a stretto giro di posta.