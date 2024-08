Accordo totale con la Roma: subito in città per le visite mediche

Calciomercato Roma, la trattativa sarebbe giunta al suo naturale epilogo: è stata raggiunta la fumata bianca. Mancano solo visite mediche e firma

Stando alle ultime indiscrezioni, la Roma avrebbe definito una trattativa che andava avanti da diverso tempo. Le parti avrebbero infatti raggiunto l’accordo definitivo sulla valutazione del cartellino, al punto che il calciatore sarebbe pronto a prendere il primo volo direzione Roma.

Ci stiamo riferendo a Saud Abdulhamid che, secondo quanto riferito da Ariyadhiah, potrebbe virtualmente essere definito un nuovo calciatore della Roma. L’Al Hilal avrebbe infatti dato il via libera all’operazione, accettando l’ultima offerta messa sul piatto dal club capitolino. Ecco perché, dopo un apparente fase di stallo, l’affare sarebbe ad un passo dall’essere ufficializzato. A tal proposito, il difensore saudita sarebbe atteso nella Capitale nelle prossime ore per sottoporsi alle visite mediche di rito ed apporre la firma sul suo nuovo contratto. Abdulhamid, che non ha preso parte all’ultimo impegno ufficiale dell‘Al-Hilal, sarebbe ormai ad un passo dal vestire la maglia della Roma. Mancano soltanto le ultime formalità: accordo totale sulla base di una valutazione complessiva da 2,5 milioni di euro.