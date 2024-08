Addio Leao con lo scambio: botto Milan da 60 milioni

Nonostante le parole di Furlani intorno alla permanenza di Leao in rossonero, la posizione del portoghese continua a vacillare nell’ultima settimana di calciomercato estivo.

Non sono mancati colpi di scena in questa sessione di calciomercato estivo in Serie A. Il più recente ha coinvolto Paulo Dybala in casa Roma, con il rifiuto in extremis alla ricca offerta recapitata dall’Arabia Saudita per l’attaccante argentino. Quando la cessione della Joya sembrava ormai cosa fatta, ci ha pensato lo stesso calciatore a ribaltare tutti i piani, annunciando ufficialmente sui propri canali social la permanenza alla Roma. Uno scenario completamente opposto sembra investire Rafa Leao in casa Milan. L’attaccante portoghese nelle scorse ore è stato ufficialmente blindato da Giorgio Furlani, amministratore delegato della squadra rossonera.

Furlani è stato netto sul futuro del portoghese: ‘Rafa Leao vuole rimanere al Milan nella prossima stagione, sono sicuro al 100%.” Le parole del dirigente rossonero però non sembrano frenare le manovre del Barcellona, che continua a lavorare sotto traccia al grande colpo per Hansi Flick in attacco. Blaugrana accostati anche al futuro di Federico Chiesa, in uscita dalla Juve e segnalato nei radar di tante big italiane, compresa la Roma di Daniele De Rossi. La squadra catalana, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, non vuole mollare la presa sull’attaccante lusitano.

Calciomercato Milan, il Barcellona non molla Leao: scambio più 60 milioni

A rilanciare le ambizioni del Barcellona in attacco, nonostante la secca smentita di Furlani, è stato il giornalista spagnolo José Alvarez, in diretta a ‘El Chiringuito TV. Il club catalano non perde di mira l’attaccante esterno del Milan, nonostante l’annuncio ufficiale della dirigenza rossonera.

Il cronista spagnolo sottolinea come la pista Leao sia complicata per il Barcellona, che tenterà però fino all’ultimo di arrivare all’attaccante rossonero. L’ultima idea sarebbe quella di inserire un giocatore nell’affare, più un’offerta da 60 milioni di euro in favore del Milan. La trattativa appare decisamente in salita per i catalani, ma non è escluso che i Blaugrana tentino il Milan con questa offerta importante negli ultimi sgoccioli della finestra di calciomercato estivo.