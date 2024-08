Botta e risposta tra Conte e la Roma: scambio improvviso

Dopo la decisione definitiva di Paulo Dybala, la Roma è pronta a a vivere una settimana incandescente sul fronte mercato. L’ultima ipotesi di scambio

Quella appena terminata non è stata affatto una serata banale per la Roma. La chiusura della vicenda legata al passaggio di Dybala in Arabia ha sicuramente rappresentato un turning point di notevole importanza nell’economia delle mosse del club giallorosso. Dal canto suo, Ghisolfi sta provando ad ottimizzare le risorse a sua disposizioni per dare la caccia ai diversi obiettivi messi da tempo sotto la sua lente di ingrandimento.

Un profilo che negli ultimi giorni è stato accostato con una certa insistenza alla Roma è quello di Ngonge. Il jolly del Napoli non è considerato incedibile da Conte e potrebbe fare subito le valigie. Dal canto suo, il club capitolino sarebbe disposto a privarsi di Edoardo Bove, sul quale hanno da tempo messo gli occhi diversi club di Premier League. Ecco perché nelle ultime ore, stando a quanto riferito da Sky Sport, sarebbe emersa l’ipotesi di uno scambio di prestiti tra Roma e Napoli che coinvolgerebbe proprio Ngonge e Bove. Sebbene fino a questo momento l’ipotesi di mercato non sia decollata, si tratta di una traccia foriera di possibili sviluppi nel corso dei prossimi giorni. Staremo a vedere se, ed eventualmente in che modo, si materializzeranno le condizioni per far saltare il banco di una trattativa comunque ancora tutta da costruire.