Calciomercato Roma, accordo trovato e firma triennale

Ecco le ultime in merito ad uno degli obiettivi più chiacchierati delle scorse settimane tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini

La serenità di Daniele De Rossi sembrava in parte prescindere dalla partenza o meno di Paulo Dybala, il cui destino, al netto dell’evidente peso in termini di tifo e immagine del brand Roma, poco o nulla avrebbe inciso sulle mosse di mercato di Ghisolfi e colleghi. Difatti, mentre la città eterna tratteneva il respiro in attesa della sentenza sul proprio calciatore più talentoso in rosa, il direttore tecnico d’oltralpe proseguiva le trattative utili a colmare quelle lacune oramai rinomate che caratterizzano l’organico giallorosso.

A Daniele De Rossi, infatti, non baserà aver conquistato un paio di pezzi da novanta come Dovbyk e Soulé – i due nuovi diamanti capitolini, al fianco del fedele numero 21, promettono di proiettare la fase offensiva dei giallorossi verso vette di qualità oramai dimenticate dalla tifoserie giallorossa -, poiché vi sono ancora una serie di voragini tecnico-tattiche messe in evidenza dal match con il Cagliari di Nicola, durante il quale è pesata e non poco la mancanza di un terzino destro in grado di risultare utile anche in fase di impostazione e di spinta, come anche l’evidente forzatura compiuta da DDR nello spostare Matias Soulé sulla fascia opposta a quella più consona all’espressione più fulgida e completa del proprio magico mancino.

Un terzino destro, una mezzala di spinta, un esterno offensivo possibilmente di piede destro e, se possibile, un difensore centrale che possa far rifiatare Mancini in quelle gare dove una certa lentezza potrebbe risultare fatale in fase di copertura.

Depay si avvicina al Trabzonspor: lunedì l’annuncio ufficiale

Uno dei nomi più chiacchierati delle scorse settimane è senza dubbio alcuno quello di Memphis Depay, il cui contratto con l’Atletico Madrid è scaduto lo scorso primo luglio e, dunque, attualmente risulta un gustoso parametro zero a cui puntare per assicurarsi un calciatore dall’evidente appetibilità senza pesare sul bilancio della società.

Oltre alla questione prettamente economica, vi è da considerare la rinomata versatilità offensiva dell’ex Barcellona, il quale, all’interno del contesto giallorosso potrebbe di certo ricoprire sia il ruolo di vice-Dovbyk, che quello di vice-Dybala dietro la punta, che, soprattutto, quello di esterno sinistro. Nelle scorse ore, tuttavia, si è fatto strada tra i meandri dell’informazione calcistica la trattativa che Depay starebbe intrattenendo con i turchi del Trabzonspor.

Difatti, secondo quanto riportato da takagazete, pare che il talento classe ’94 avrebbe raggiunto un accordo definitivo con il club turco, per un contratto di due anni più uno. Depay, sempre secondo il portale turco, sarebbe in gruppo già il 26 agosto, ovvero la data prevista per l’ufficializzazione del trasferimento.