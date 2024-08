Crociato KO, diagnosi UFFICIALE: salta anche la Roma

Crociato KO, diagnosi UFFICIALE. La stagione del Bologna di Vincenzo Italiano è appena iniziata ma arriva già il primo grave imprevisto.

Non sarà un ‘anno uno’ come in casa Juventus, ma la stagione appena iniziata rappresenta un nuovo capitolo per il Bologna di Joey Saputo.

Thiago Motta non c’è più, così come sono andati via due protagonisti assoluti della straordinaria cavalcata che ha portato i rossoblù fino in Champions League. Riccardo Calafiori è a Londra, sponda Arsenal, mentre Joshua Zirkzee è a Manchester, lato United. E’ iniziata una nuova stagione. E la stagione del nuovo Bologna di Vincenzo Italiano non è iniziata sotto i milgiori auspici. E non solo, e non tanto, per l’1-1 interno rimediato nella gara di esordio in campionato al Renato Dall’Ara contro l’Udinese. Rappresenta sempre il peggior imprevisto ma, ad inizio stagione, sembra che faccia ancora più male. Un grave infortunio rischia di compromettere l’intera stagione di Nicolò Cambiaghi, neo acquisto del Bologna prelevato dall’Atalanta. Un’operazione da 10 milioni di euro più 2 di bonus.

Crociato KO, salta la Roma, ma non soltanto

Sul finale di Bologna-Udinese è maturato il grave infortunio di Nicolò Cambiaghi. La diagnosi non perdona: lesione del crociato del ginocchio sinistro. Necessaria l’operazione.

In una nota ufficiale il Bologna ha reso noto l’esito dell’intervento chirurgico effettuato questo pomeriggio: “Nicolò Cambiaghi è stato sottoposto questo pomeriggio ad intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, eseguito dal professor Zaffagnini e dalla sua equipe. L’operazione è perfettamente riuscita“. Ora la lunga rieducazione, non inferiore ai sei mesi. Nicolò Cambiaghi salterà la Roma ma non soltanto. L’augurio è che possa ritornare in campo nel 2025. Nel frattempo il Bologna ha trovato il sostituto di Nicolò Cambiaghi. Come ci informa ansa.it Benjamin Dominguez, 20 anni, esterno offensivo argentino, proveniente dal Gimnasia La Plata, arriverà a Casteldebole lunedì prossimo. Garantisce Giovanni Sartori.