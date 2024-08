Dal Milan alla Roma, via libera ufficiale: colpo da 20 milioni

Via libera definitivo e sfida tra Roma e Milan per il colpo da 20 milioni. Il calciatore ha espresso la volontà di partire entro la fine del calciomercato estivo.

Una volta chiuso definitivamente il capitolo Paulo Dybala, che ha rifiutato ufficialmente la nuova corte dell’Arabia Saudita, restano accesi i riflettori su Florent Ghisolfi in casa Roma. Nell’ultima settimana di calciomercato estivo il dirigente francese può orchestrare nuovi movimenti a sorpresa, sia sul fronte delle entrate che su quello delle cessioni. Arriva un via libera ufficiale che coinvolge anche il Milan di Ibrahimovic e Fonseca. Il calciatore ha chiesto la cessione entro la fine del calciomercato estivo, mentre il club si aspetta un’offerta da almeno 20 milioni di euro

Non sono mancati in questa sessione di calciomercato estivo intrecci bollenti sull’asse Roma – Milan. In queste ore, oltre al nome di Tammy Abraham, è spuntata l’ipotesi di un nuovo scambio che include i nomi di Saelemaekers e Zalewski sul piatto. Oltre a relazionarsi direttamente le due squadre italiane sono pronte a sfidarsi per un obiettivo comune a centrocampo. In tal senso dalla Bundesliga arrivano aggiornamenti fondamentali, col prezzo fissato e la comunicazione ufficiale al club già recapitata da parte del calciatore.

Calciomercato Roma, sfida al Milan per Koné: via libera da 20 milioni

Riflettori puntati su Manu Konè, in rotta d’uscita dal Borussia Monchegladbach. Il calciatore ha comunicato al club tedesco la volontà di cambiare casacca entro il termine della sessione di calciomercato estivo. Restano sette giorni prima del gong finale sulla sessione ordinaria di affari.

Roma e Milan possono dunque fiondarsi sul dinamico centrocampista francese, classe 2001 e fresco di medaglia d’Argento alle Olimpiadi di Parigi. Secondo quanto scrive il giornalista tedesco Florian Plettenberg su X il club della Bundesliga parte da una valutazione di 20 milioni di euro come cifra fissa per l’operazione in uscita.