Non solo Abraham, scambio clamoroso Roma – Milan: De Rossi mette la freccia

Calciomercato Roma, scambio a sorpresa con il Milan di Fonseca e freccia per Daniele De Rossi. Giallorossi a caccia del rinforzo offensivo con una nuova pedina sul piatto.

Il caso Paulo Dybala è ufficialmente chiuso nel calciomercato in uscita della Roma. Quando tutto sembrava pronto per la partenza dell’attaccante argentino, destinazione Arabia Saudita, nella serata di ieri è arrivato l’inaspettato annuncio ufficiale della Joya sui social: “Grazie Roma. Ci vediamo domenica“. La permanenza del numero 21 giallorosso apre nuovi scenari, sia in entrata che in uscita, nell’ultima settimana di calciomercato estivo per la squadra giallorossa. Spunta un nuovo intreccio a sorpresa col Milan, ecco le due pedine sul piatto per lo scambio last minute con i rossoneri.

Sfumata la partenza di Paulo Dybala, con l’annuncio del calciatore che ha scatenato la piazza romanista, ora Florent Ghisolfi ha sette giorni di tempo per pescare i rinforzi attesi da Daniele De Rossi. Sono diversi i calciatori in rotta d’uscita da Trigoria, come diverse sono le tessere mancanti nel puzzle della rosa da consegnare al tecnico romanista. Nel conto dei nuovi arrivi mancano un centrale difensivo, Danso nome più caldo, un esterno a destra, un’ala offensiva ed un centrocampista qualora uscisse Bove. Per quanto concerne il pacchetto offensivo, spunta l’ipotesi di uno scambio a sorpresa col Milan, che però non coinvolge Tammy Abraham, accostato a più riprese alla lista dell’ex Roma, Paulo Fonseca.

Calciomercato Roma, scambio a sorpresa col Milan: Zalewski sul piatto

In casa rossonera la Roma è stata segnalata sulle tracce del belga Alexis Saelemaekers. Il classe ’99 lo scorso anno è stato tra i protagonisti nel Bologna di Thiago Motta, ma i felsinei non lo hanno riscattato dal club rossonero.

E la Roma ci prova per l’esterno offensivo belga mettendo sul piatto il cartellino di Nicola Zalewski, come scrive l’edizione odierna de ‘Il Romanista’. L’esterno giallorosso potrebbe finire al Milan in uno scambio a sorpresa negli ultimi giorni del calciomercato estivo. Fase di valutazione tra i due club, non solo Tammy Abraham accende lo scenario tra Roma e Milano sponda rossonera.