Dalla Roma alla Champions: 12 milioni e destinazione choc

La Roma potrebbe piazzare una cessione importante per 12 milioni di euro: la destinazione è importante e giocherebbe la Champions League

Florent Ghisolfi deve accelerare sul fronte delle trattative, con una sola settimana a disposizione per completare la rosa di Daniele De Rossi. Un ruolo chiave lo continuano ad avere le cessioni degli esuberi.

La Roma si è ritrovata con la carta Dybala in mano e ora deve correre ai ripari. I tifosi sono entusiasti della permanenza dell’argentino e la società ne prende volentieri atto, conscia però che ora c’è da concludere il mercato con meno margine di manovra. Ghisolfi deve sempre prendere i 3-4 rinforzi che Daniele De Rossi ha indicato e il tempo inizia a stringere. Un centrale difensivo (Danso), un centrocampista (Koné), un esterno sinistro d’attacco (Boga). Non è detto che alla fine arriveranno tutte le prime scelte ma di certo numericamente non ci si può distaccare troppo da questo.

Tra chi potrebbe finanziare questo ultimo scampolo di mercato c’è Nicola Zalewski, che è diventato titolare a Cagliari in modo quasi sorprendente, sfruttando le condizioni non perfette di Stephan El Shaarawy. Su Zalewski si sta muovendo qualcosa proprio in queste ore. I primi rumors parlavano di un possibile scambio con il Milan con Saelemaekers, da fare quasi alla pari, ma per ora non ci sono conferme dirette. Un’altra destinazione è invece estera e più precisamente olandese.

Nicola Zalewski in uscita: su di lui c’è il forte interesse del PSV Eindhoven

Zalewski è entrato nel mirino del PSV Eindhoven, che deve ancora completare diverse operazioni sul mercato. Come riportato dalla stampa olandese, i campioni dell’Eredivisie hanno bisogno di rinforzi, soprattutto sugli esterni. L’allenatore Peter Bosz attualmente ha solo il giovane Fredrik Oppegard sulla corsia sinistra di difesa e considerando la duttilità di Zalewski potrebbe utilizzarlo anche lì. Inoltre la sua capacità di giocare anche da esterno alto può offrire un’altra soluzione ai titolari del ruolo.

Sul piatto ballano circa 12 milioni di euro, ovvero la richiesta della Roma, con il PSV che sembra intenzionato a trattare. Gli Europei disputati con la Polonia rappresentano comunque una buona vetrina per chi deve acquistarlo e le conversazioni con Ghisolfi vanno avanti. Di certo l’italo-polacco è una delle pedina da cui cercare di monetizzare in quest’ultima settimana di mercato.