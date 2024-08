Juventus, la ‘sospensione’ semina indizi: nuovo caos UFFICIALE

La Juventus e i suoi tifosi devono fare i conti con una ‘sospensione’ che fa discutere: ci sono diversi indizi che possono creare un nuovo caos

La società bianconera è partita bene in campionato grazie alla schiacciante vittoria sul Como, ma si continua a parlare molto del mercato e degli acquisti che mancano all’appello. L’ultima novità può aprire un nuovo caso.

Bisognava vincere la prima giornata per allontanare un pizzico di critiche e scetticismo. La Juventus non era reduce da un precampionato brillantissimo e anche l’ultima amichevole contro l’Atletico Madrid aveva lasciato qualche perplessità. Contro il Como, invece, quando contava portare a casa i 3 punti, i ragazzi di Motta si sono riscattati. Nonostante le innumerevoli assenze è arrivato un secco 3-0 che ha messo tutti d’accordo. L’ex tecnico del Bologna si è affidato ai giovani e da loro ha ottenuto risposte confortanti.

Da Mbangula a Savona, passando per Cambiaso e Yildiz. Alcuni sono dei volti nuovi, altri a discapito dell’anagrafe sono già dei grandi esperti. La linea verde in casa bianconera sta pacando e all’appello vanno aggiunti anche i nuovi arrivati Cabal e Khephren Thuram. Ovvio che Motta si attenda un altro sforzo sul mercato per avere a disposizione anche qualche pezzo da 90 come Koopmeiners e Nico Gonzalez, ma intanto si coccola i suoi ragazzi.

Sospeso l’account di Danilo su Instagram: cosa sta succedendo

Ha destato scalpore l’esclusione dal 1′ di capitan Danilo, a cui è stato preferito Cambiaso a destra. Una scelta per certi versi sorprendente, a cui qualcuno ha voluto legare anche delle indiscrezioni di mercato. Il brasiliano, classe ’91, è stato accostato al Fenerbahce di Mourinho, che ha fatto più di un sondaggio per capire se ci fosse la sua disponibilità al trasferimento.

Intanto proprio in queste ore è arrivata una strana sospensione del profilo Instagram dell’ex Porto, come si sono accorti in molti su X/Twitter. La notizia sta facendo il giro del web e questo di certo aumenta i rumors sul futuro del brasiliano. Nel calcio attuale il potere dei social non è davvero da sottovalutare e vedremo se porterà ad alcuni sviluppi inattesi da qui alla fine del mercato.