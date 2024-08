La Roma sorpassa il Milan: ha accettato

La Roma ha già incassato il sì del calciatore, che gradisce la destinazione: adesso Ghisolfi sarà chiamato a sfogliare la margherita

La pazienza è la virtù dei forti. Valore che, in tempi e in modi diversi, la Roma ha dovuto mostrare in una sessione estiva di calciomercato che definire coinvolgente sarebbe solo un eufemismo. I lavori, però, non sono ancora terminati nel quartier generale giallorosso.

Dopo aver chiuso definitivamente anche l’operazione Abdulhamid, atteso nella Capitale nei prossimi giorni per sottoporsi alle visite mediche di rito ed apporre la firma sul suo nuovo contratto, la Roma sarà chiamata ad una scelta importante. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, i giallorossi dovranno decidere se investire il tesoretto a loro disposizione su Danso, per il quale il Lens continua a chiedere 25 milioni di euro, oppure su Manu Koné. Il centrocampista francese, non convocato dal Borussia M’Gladbach per la sfida di campionato contro il Bayer Leverkusen, è una richiesta esplicita di Daniele De Rossi per la mediana.

Calciomercato Roma, sì di Koné alla destinazione giallorossa

Secondo Gianluca Di Marzio, inoltre, Koné avrebbe già aperto alla destinazione Roma che, dal canto suo, deve comunque fare i conti con una concorrenza che comprende soprattutto il Milan. Prima di poter affondare il colpo per Koné, però, i rossoneri sono chiamati a sfoltire un organico che presenta troppe pedine al suo interno: il possibile addio di Bennacer, che sta assumendo sempre più consistenza nel corso delle ultime ore, non è stato ancora definito.

Ecco perché, al netto di cessioni importanti che potrebbero materializzarsi da un momento all’altro orientando in corso d’opera le strategie dei giallorossi, la Roma sarà chiamata nelle prossime ore ad effettuare importanti valutazioni sul da farsi.