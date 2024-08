Maxi affare da 38 milioni: la Juventus fa all in e cala il jolly

Maxi affare da 38 milioni. La Juventus e Cristiano Giuntoli rompono gli indugi e puntano dritti verso un obiettivo di primaria importanza.

Parafrasando il titolo di un celebre film e riadattandolo in chiave mercato della Juventus si potrebbe scrivere: “Sette affari in sette giorni“. Un conteggio probabilmente ottimistico dal momento che le trattative aperte, in casa Juve, in entrata ed in uscita, sono decisamente di più.

Occorre, però, ottimizzare tempo e risorse. Sul tavolo del direttore tecnico bianconero vi sono in essere operazioni complesse di primaria importanza per la Juventus. Thiago Motta attende fiducioso che dal cancello della Continassa spuntino quei due, accora meglio se tre, prospetti che potrebbero cambiare volto, e qualità, alla sua Juventus. Trattative estenuanti che sono direttamente proporzionali all’importanza dei giocatori coinvolti. E se dal lato Bergamo la trattativa per Teun Koopmeiners sembra attraversare una fase di temporaneo stallo, da Firenze qualcosa sembra muoversi per quanto attiene l’affare Nico Gonzalez-Juve. Il tutto nonostante il cronico ostracismo del patron viola Rocco Commisso ai colori bianconeri.

Maxi affare da 38 milioni. Arriva Nico Gonzalez

L’attaccante argentino, classe 1998, è un obiettivo dichiarato della Juventus. Cristiano Giuntoli sta lavorando da tempo cercando di soddisfare le pretese sempre crescenti del patron della Viola.

La Juventus vuole Nico Gonzalez. Lo comunica Giovanni Albanese che ci informa come la Juventus si stia preparando al rilancio definitivo per Nico Gonzalez: “32 milioni più 2 di bonus facili, più 4 legati a obiettivi“. Nell’affare-Nico Gonzalez anche Filip Kostic che ha un ingaggio pari a 5 milioni di euro lordi poiché beneficia del decreto crescita. L’esterno mancino serbo, classe 1992, è stato accostato in passato anche alla Roma, anche se poi la società giallorossa si è orientata verso prospetti più giovani. Koopmeiners, Gonzalez, Sancho in entrata, Chiesa, Kostic, Arthur, De Sciglio in uscita. 7 trattative complicate da portare a dama. A Cristiano Giuntoli basteranno soltanto 7 giorni?