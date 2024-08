Milan e Roma, che bomba: l’addio è UFFICIALE

Giungono gustose novità in merito ad un obiettivo particolarmente chiacchierato della fase finale del mercato giallorosso

Dopo il vigoroso sospiro di sollievo tirato dai sostenitori capitolini in merito alla permanenza di Paulo Dybala, la città eterna può tornare a soffermarsi sulle reali esigenze dalla Roma di Daniele De Rossi, che in questo momento si trova orfana di una serie di elementi imprescindibili alla buona riuscita della stagione.

Come manifestato dalla partita pareggiata con il Cagliari di Nicola, i giallorossi necessitano inevitabilmente di una serie di innesti, come un terzino destro (la prestazione di Celik ne è una fulgida dimostrazione), un centrale difensivo (Mancini difficilmente potrà sopportare l’intera stagione senza un cambio, anche e soprattutto considerando le precarie condizioni di Chris Smalling), un esterno offensivo che possa ricoprire la fascia sinistra e un centrocampista di gamba, in grado di far rifiatare i veterani e Enzo Le Fée.

Koné messo fuori rosa: la Roma in pressing

Pochi minuti fa è giunta una notizia potenzialmente decisiva in merito ad uno degli obiettivi più chiacchierati del mercato giallorosso: Manu Koné – centrocampista in grado di far convivere intensità e qualita, sia in fase di copertura che di spinta – è stato escluso a sorpresa dalla rosa del Borussia Mönchengladbach. Una novità piuttosto indicativa, che rende sostanzialmente ufficiale la sua fuoriuscita dal club tedesco.

Sulle tracce del talentoso classe 2001, come vi abbiamo più volte segnalato, ci sono sia Milan che Roma, entrambe intrigate dall’idea di portare nei propri rispettivi centri sportivi un centrocampista dalle rosee prospettive. Ricordiamo tuttavia che, i rossoneri di Fonseca, a differenza della Roma, sono costretti a far partire Bennacer e Adli prima di accogliere in rosa un nuovo straniero.