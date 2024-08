Rinnovo Dybala: adesso tocca alla Roma

Per Pauolo Dybala, dopo aver deciso a sorpresa di restare alla Roma, si sta aprendo il fronte rinnovo con la squadra giallorossa.

La Roma ha esordito nel campionato 2024/25 con un pareggio in trasferta. I giallorossi, infatti, hanno pareggiato domenica scorsa 0-0 all’Unipol Domus contro il nuovo Cagliari di Davide Nicola. I capitolini hanno avuto più di un’occasione per passare in vantaggio (vedi la traversa di Dovbyk), ma bisogna dire che anche i sardi hanno avuto qualche opportunità per sbloccare la partita.

Nel corso della seconda frazione di gara, inoltre, Daniele De Rossi si è affidato anche Paulo Dybala, rimasto in panchina a causa delle tante indiscrezioni sul suo passaggio iall’Al-Qadsiah. Tuttavia, proprio nella serata di ieri, il talento argentino ha confermato la sua permanenza alla Roma con un bellissimo video pubblicato sui suoi canali social.

Questa decisione da parte di Dybala, arrivata sia dopo giorni di lunga riflessione, ha fatto ovviamente felici tutti i tifosi della squadra giallorossa. La ‘Joya’, dunque, è pronta a disputare la sua terza stagione con la maglia della Roma. Anzi, in mattina bisogna registrare delle novità che riguardano il presunto rinnovo dell’ex Juve.

Dybala, la Roma dovrà trovare un accordo con l’argentino per evitare di far scattare il rinnovo automatico: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, la Roma vorrebbe evitare il prolungamento contrattuale automatico fino al 2026 a 9 milioni di euro stagione. Questa tipologia di rinnovo, dunque, scatterebbe dopo le prossime 14-15 partite giocate da Dybala dal primo minuto.

Per evitare ciò, dunque, la Roma dovrà farsi viva con l’argentino per cercare di trovare un accordo o sul possibile rinnovo, o sul trovare un’intesa sul fatto che questa sarà l’ultima stagione di Dybala in giallorosso. All’ex Juve, infatti, non dispiacerebbe un ritorno in Argentina, o un trasferimento a Miami.

Nel frattempo, lo stesso Daniele De Rossi ha comunicato alla società che ha tutta l’intenzione di far scendere in campo Paulo Dybala.