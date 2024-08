Scambio saltato e botto Juve. Per la società bianconera l’ultima settimana di mercato può iniziare con un grande colpo.

E’ la domanda delle cento pistole che spopola in questo momento : è possibile che Cristiano Giuntoli riesca a portare a termine le numerose trattative che ancora vedono coinvolta direttamente la Juventus? In questo sempiterno mercato bianconero, dove tutto appare infinito, occorre che vengano fatte delle scelte.

Anche mettendo in conto il ritorno di Weston McKennie in prima squadra, il centrocampista statunitense è ormai abituato a questi ‘fuori e dentro’ dal momento che per il secondo anno consecutivo è stato reintegrato in rosa dopo esserne stato estromesso, dovranno essere almeno tre i nuovi ingressi in casa Juventus. Accanto al mistero Teun Koopmeiners che sarà probabilmente risolto soltanto poco prima della chiusura della trattative, a Thiago Motta occorrono almeno due esterni che rispondano alle non comuni caratteristiche richieste dal tecnico bianconero. Tre nomi sono in agenda, di cui due potrebbero arrivare, ma su uno soltanto il direttore tecnico bianconero si tufferebbe a capofitto.

Scambio saltato e botto Juve, Giuntoli esulta

Si narra che sarebbe potuto arrivare alla Juventus già gennaio scorso e che Massimiliano Allegri si sia opposto al suo arrivo. Cristiano Giuntoli non ha mai mollato il suo esterno preferito: Jadon Sancho.

L’esterno inglese, classe 2000, è ritornato al Manchester United dopo l’esperienza al Borussia Dortmund. Su givemesport.com si parla del futuro prossimo del giocatore dei Red Devils. Il Manchester United potrebbe valutare una cessione a titolo definitivo del suo attaccante il quale, dal canto suo, non escluderebbe la possibilità di trasferirsi altrove. Nelle scorse settimane il PSG ha ‘tentato’ il Manchester United per Sancho mettendo sul piatto importanti contropartite di natura tecnica. Ma non c’è stata la conclusione tanto attesa dal club francese. L’altrove per Jadon Sancho potrebbe avere i colori bianconeri. Cristiano Giuntoli non ha rinunciato e proverà, in questi ultimi giorni di mercato. Questo è quanto risulta a GMS. Una tesi rafforzata anche dalle quote Better cha danno Jadon Sancho alla Juventus a 2.

L’operazione-Sancho Cristiano Giuntoli la vorrebbe chiudere con la formula del prestito, fermo restando che, come riferito da Talk Sport, anche il Chelsea continua a monitorare la situazione. Un’altra trattativa che arriverà in prossimità del gong.