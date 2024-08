Scambio tra Napoli e Roma: dal primo sì al cambio di rotta

Gli intrecci di mercato tra Napoli e Roma potrebbero regalare nuovi importanti colpi di scena a stretto giro di posta. La scelta è inevitabile

Con la telenovela Dybala giunta ai titoli di coda con un finale per certi aspetti a sorpresa, la Roma sta programmando le prossime mosse di mercato per puntellare l’organico a disposizione di Daniele De Rossi. Con la pista Danso diventata assolutamente rovente, Ghisolfi sta lavorando con molta attenzione anche sulle corsie esterne. Il tutto senza trascurare il tema cessioni, dalle quali i giallorossi potrebbero ricavare un tesoretto da investire.

Anche sotto questi auspici è nata l’idea – che per il momento non si è sviluppata concretamente – legata al possibile scambio di prestiti tra Ngonge e Bove. Una traccia per certi aspetti a sorpresa ma che fino a questo momento non ha portato a sviluppi tangibili anche se, secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il centrocampista giallorosso non sarebbe rimasto insensibile alla destinazione. Ad ogni modo i prossimi giorni risulteranno assolutamente decisivi in un senso o nell’altro che perché in mediana, tralasciando l’operazione Gilmour, il Napoli vuole regalare ad Antonio Conte un altro innesto per la mediana.

Calciomercato Roma, da Bove a Schouten: Napoli tra sogni e budget di spesa

Vanno inseriti proprio in questa direzione, del resto, il recente accostamento di Schouten agli Azzurri. Quello dell’ex Bologna è un profilo che piace all’area mercato del Napoli anche se Manna ha valutato un budget da 12 milioni per l’acquisto in mediana. Cifra di molto inferiore alla valutazione da 20 milioni (in su) che il Psv fa di Schouten.

Ecco perché le parti fino a questo momento non hanno ancora approfondito i dialoghi; o quantomeno la pista Schouten-Napoli non è ancora caldissima proprio perché andrebbe colmato un eventuale gap tutt’altro che irrisorio. Si tratta di una situazione che dunque chiama indirettamente in causa anche la Roma, che non considera Bove incedibile ma che non ha alcuna intenzione di svendere il suo giovane centrocampista. Si prospettano novità importanti a stretto giro di posta.