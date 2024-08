Settanta milioni sul piatto: gode anche la Roma

Settanta milioni sul piatto. La coda del mercato potrebbe presentare ancora novità interessanti per la Roma di Daniele De Rossi.

La Roma attende la seconda di campionato, pronta a rifarsi da subito del mezzo passo falso di Cagliari. Roma-Empoli in calendario, preceduta e seguita dagli ultimi giorni di mercato.

Il direttore sportivo, Florent Ghisolfi, proverà a cogliere le opportunità che gli si presenteranno. Se mai dovessero presentarsi in questi ultimi, schizofrenici giorni di mercato. Eppure le trattative che si svolgono in contemporanea in tutta Europa, e non soltanto, possono presentare situazioni in cui, direttamente, o indirettamente, diverse società possono trovarsi coinvolte in un medesimo affare.

Settanta milioni sul piatto. E la Roma ringrazia

Un giocatore nel mezzo di una trattativa che coinvolge tre società. Stiamo parlando di Joao Cancelo, classe 1994, esterno sinistro portoghese di proprietà del Manchester City. Per l’ex Inter e Juventus vi sono clamorose novità, riportate con dovizia di particolari da sport.es.

A quanto risulta al quotidiano spagnolo il club di Pro Saudi League, l’Al-Hilal avrebbe già trovato l’accordo economico da 35 milioni euro con il Manchester City per acquisire le prestazioni di Joao Cancelo. Al nazionale portoghese sarebbe stato offerto un contratto triennale da 70 milioni di euro netti complessivi. Cancelo vorrebbe proseguire la sua avventura in Catalogna ma Barcellona e Manchester City non hanno trovato l’accordo per un cessione a titolo definitivo. In quel momento si è inserito l’Al-Hilal. La trattativa tra il club arabo e quello inglese è seguita con molta attenzione da una terza società. E’ la Roma. Infatti qualora l’Al-Hilal riuscisse ad acquistare Joao Cancelo libererebbe un altro terzino sinistro, Saud Abdulhamid, che potrebbe pertanto sbarcare a Roma, sponda giallorossa. Due giocatori e tre società strettamente legate da un’unica trattativa. Anche questo è il calciomercato.