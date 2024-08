Stanno per arrendersi, colpo di scena Roma: scelto l’erede

Dalla Francia emergono ulteriori indiscrezioni in merito ad una trattativa che la Roma vuole provare a chiudere in tempi relativamente brevi. Ecco l’erede

A poco meno di 48 ore dal fischio d’inizio della sfida contro l’Empoli, la Roma continua ad essere molto concentrata in ottica calciomercato. E non potrebbe essere altrimenti visto che, a prescindere dall’esito della situazione Dybala, non sono pochi i reparti in cui si aspettano innesti mirati.

Tra questi, impossibile non parlare del pacchetto difensivo. Non è un mistero, infatti, che i giallorossi abbiano ormai da tempo messo gli occhi su Danso. Dopo aver memorizzato l’apertura da parte del difensore austriaco, la Roma si è presentata al cospetto del Lens mettendo sul piatto la prima offerta, consistente in un prestito con diritto di riscatto. Secondo quanto riferito da footmercato.net, nel momento in cui la Roma arriverà a mettere sul piatto 23 milioni di euro (evidentemente con una formula di pagamento poco vincolante se non a titolo definitivo), il Lens dovrebbe dare il via libera all’operazione.

A tal proposito, la compagine transalpina avrebbe già tastato il terreno alla ricerca dell’eventuale sostituto di Danso, individuandolo nel profilo di Teden Mengi. Per il centrale del Luton Town sarebbe infatti pronta un’offerta in prestito con diritto di riscatto. Già nel mirino del Nizza nel domino legato alla partenza di Todibo, il difensore inglese è cresciuto nel Manchester United prima di volare al Luton, disputando una buona stagione nonostante gli scarsi risultati di squadra. Segnali che il Lens non avrebbe tardato a captare, mettendo sul piatto una prima offerta per provare a portare il Mengi in Francia.