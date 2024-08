Alta tensione Roma, confermato il confronto col club: De Rossi parla chiaro

Calciomercato Roma, confermato il confronto tra De Rossi e la dirigenza romanista dopo il caso Dybala. Ecco la chiara richiesta del tecnico ai vertici giallorossi.

Confermato il confronto tra Daniele De Rossi e la dirigenza della Roma dopo che si è chiuso il caso legato alla permanenza di Paulo Dybala. L’attaccante argentino sembrava ad un passo dall’Arabia Saudita, prima di annunciare ufficialmente sui propri canali la permanenza in giallorosso. A margine della chiusura totale alla pista Saudita, come anticipato da Asromalive.it nella serata di venerdì è andato in scena un acceso confronto tra il tecnico romanista ed i vertici societari giallorossi. Ecco la richiesta esplicita dell’ex capitano alla dirigenza della Roma, quando manca una settimana alla chiusura della sessione estiva di calciomercato.

Confronto ad alta tensione in casa Roma con Daniele De Rossi protagonista dopo che Paulo Dybala ha annunciato la sua permanenza in giallorosso. A stretto giro di posta, dopo il no intorno alla Joya al trasferimento in Arabia Saudita, è andato in scena un confronto serrato tra il tecnico romanista e la dirigenza giallorossa. Il tecnico romanista, alla prima stagione in panchina dalla preparazione estiva, ha alzato la voce sul tema del calciomercato in entrata in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, confermata la riunione con De Rossi: la richiesta alla dirigenza

Come confermato dal quotidiano ‘La Repubblica’, dopo la mancata cessione di Paulo Dybala è andata in scena questa riunione tra Daniele De Rossi e la dirigenza della Roma. Un confronto dai toni non proprio amichevoli come conferma l’edizione odierna del quotidiano citato.

Daniele De Rossi avrebbe puntato l’indice sui ritardi del calciomercato in entrata della Roma, indicando una tripla priorità in questa ultima settimana di trattative. Il tecnico romanista si aspetta ancora almeno tre acquisti per rinforzare la rosa giallorossa, a partire dall’esterno offensivo da schierare a sinistra, una delle prime esigenze comunicata da DDR ai vertici societari in questa sessione di calciomercato estivo.