Calciomercato Roma, addio Abraham: blitz nella capitale

Calciomercato Roma, rientrato il caso Dybala resta in uscita Tammy Abraham nell’ultima settimana della finestra estiva. Blitz nella capitale per il centravanti britannico.

Domani sera la Roma debutta allo stadio Olimpico, nella seconda giornata di Serie A, con la certezza Paulo Dybala. L’attaccante argentino, dopo aver annunciato ufficialmente la sua permanenza in giallorosso, potrà essere rilanciato dal primo minuto da Daniele De Rossi contro l’Empoli. In attesa della prima sfida casalinga della nuova stagione, resta in rotta d’uscita dai giallorossi il britannico Tammy Abraham. Nei mesi scorsi si è parlato con insistenza della pista Milan, ora più raffreddata in questa fase finale di trattative, mentre in Premier League resta aperta una pista che può fare tornare l’ex Chelsea a Londra, ma non sponda Blues.

L’ultima settimana di calciomercato estivo può regalare diverse sorprese per la Roma, oltre alla permanenza di Paulo Dybala dei giorni scorsi. La squadra giallorossa è a caccia degli ultimi rinforzi da consegnare a mister De Rossi, che domani giocherà la prima gara allo stadio Olimpico della nuova stagione. I giallorossi tornano tra le mura amiche dopo diversi mesi, tanti riflettori saranno puntati proprio sulla Joya, che potrebbe ritrovare una maglia dal primo minuto. Da un attaccante che resta a uno ancora in rotta d’uscita da Trigoria, ecco le ultime sul futuro di Tammy Abraham in casa Roma.

Calciomercato Roma, Abraham ancora nel mirino del West Ham

Il West Ham non molla la presa per il centravanti ex Chelsea. Gli Hammers sono ancora a caccia di rinforzi per il pacchetto offensivo e l’attaccante romanista viene ancora una volta accostato alle manovre dei londinesi.

Per il centravanti britannico si sono accese anche le sirene dell’Arabia Saudita, ma lo stesso Tammy Abraham ha rivelato in più di un’occasione di voler tornare a giocare in Premier League. Ad accontentare questa volontà, e ad aiutare le casse economiche della Roma, può essere proprio il West Ham nei prossimi giorni.