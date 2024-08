In Arabia al posto di Dybala, la Roma ha già detto sì

Dopo Dybala la Roma non chiude i contatti con il campionato arabo. Ghisolfi è pronto a cedere il giocatore in quella parte del Mondo

In uscita. Adesso la Roma sta lavorando decisamente anche per piazzare quelli che sono gli esuberi della rosa che potrebbero permettere di risparmiare un po’ di soldini. E anche, chissà, magari se tutto si riuscisse a chiudere in tempi brevi, finanziare qualche altro colpo.

Tra gli elementi che in questa settimana potrebbero salutare ci sono sicuramente Zalewski – per il quale si è parlato di Psv ma da quelle parti hanno altre idee – e Tammy Abraham. L’attaccante inglese sembra essere ai margini del progetto giallorosso e se nelle scorse settimane si è parlato di Milan adesso le cose sono cambiate. I rossoneri hanno raffreddato la pista, soprattutto perché la Roma non vuole contropartite ma solamente cash. Ma secondo La Repubblica in edicola questa mattina un canale per un addio rimane aperto. E non porta in Inghilterra.

Abraham in Arabia, la Roma avvia i contatti

Il centravanti che la Roma ha preso dal Chelsea e che potrebbe salutare con un anno di ritardo visto che anche la scorsa estate – prima dell’infortunio – era dato in partenza, potrebbe trovare posto in Arabia Saudita, proprio in quel campionato che Paulo Dybala con una scelta davvero clamorosa ha rifiutato.

Sul quotidiano si legge che la Ceo Lina Souloukou e il ds Ghisolfi nelle prossime ore proveranno a riattivare quei colloqui con gli intermediari che operano in quel mercato per cercare di piazzare, appunto, l’ex Chelsea che, come abbiamo visto quando è entrato in campo nei minuti finali contro il Cagliari, sembra essere un pesce fuor d’acqua. Certo, il tempo che ha avuto a disposizione è stato poco e viene comunque da un lungo infortunio. Ma non sembra essere più una prima scelta per De Rossi, anzi non lo è proprio. Un addio possibile, insomma. Vedremo come andrà a finire.