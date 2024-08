Brasiliano gratis al posto di Zalewski: ribaltone Roma

Brasiliano gratis al posto di Zalewski: hanno preso una decisione definitiva che ribalta la Roma. Ecco cosa sta succedendo

Non solo Danso in entrata – per il quale come vi abbiamo raccontato prima la Roma starebbe per chiudere – ma anche operazioni in uscita per alleggerire il monte ingaggi e per andare magari a chiudere qualche altro colpo.

Dentro il club giallorosso sono ore caldissime. Si devono cercare a tutti i costi delle risorse finanziarie che possono, senza dubbio, aiutare il club nell’ultima settimana – poco meno – di calciomercato. Di elementi che possono salutare ce ne sono. E nelle ultime ore si è parlato con una certa insistenza anche di un addio di Zalewski. L’esterno di origini polacche non è un incedibile (quasi nessuno lo è dentro nessuna squadra) e si è rafforzata la voce di un possibile passaggio al Psv. Oltre che ad uno scambio con il Napoli. Certo, la prima di queste piste, secondo le informazioni che arrivano dall’Olanda e precisamente riportate da ed.nl, non sembra proprio così calda.

Il Psv molla Zalewski: è Renan Lodi la prima scelta

Da quelle parti hanno bisogno di un esterno che possa andare a coprire la fascia mancina. Ma in queste ultime ore il nome che circola è quello di Renan Lodi, ex Atletico Madrid e Marsiglia, che da un anno a questa parte è andato a giocare in Arabia Saudita ma che vorrebbe anche tornare in Europa magari per conquistare di nuovo la maglia della nazionale brasiliana.

Non si parla di un accordo, quindi oggettivamente potrebbe succedere di tutto, ma si parla della formula che dovrebbe essere quella del prestito. In ogni caso non è Zalewski il primo nome sulla lista degli olandesi, ma appunto l’esterno che ha voglia di tornare a giocare nel calcio che conta mollando quella terra d’orata che Dybala ha rifiutato.