Dalla Roma all’Arabia: 20 milioni per la firma

Ecco le utlime in merito ad un noto obiettivo di mercato della Roma di Florent Ghisolfi e Daniele De Rossi

Con l’affare Dybala archiviato – dopo una serie di giornate in cui la città eterna sembrava essersi letteralmente immobilizzata, nel tentativo di comprendere più precisamente le circostanze del possibile addio del proprio calciatore più dotato -, i tifosi giallorossi possono iniziare a focalizzare nuovamente le proprie attenzioni nei confronti delle urgenze di un organico che, da qui alla fine del calciomercato, dovrà necessariamente conoscere un’ulteriore fase di rinnovamento e potenziamento, che passerà inevitabilmente dall’innesto di un terzino destro, un difensore centrale e un esterno offensivo in grado di ricoprire stabilmente l’out di sinistra.

Nonostante sia prematuro saltare a conclusioni, nel corso del match pareggiato con il Cagliari di Nicola, è apparso piuttosto evidente come forzare Matias Soulé a sinistra rischi concretamente di disinnescare gran parte delle qualità espresse sulla fascia destra, dove il suo raffinato mancino trova un habitat sensibilmente più favorevole. La permanenza di Dybala, al contrario di quello che si potrebbe pensare, non altera affatto la necessità da parte di Ghisolfi e colleghi di portare a Trigoria un’ala sinistra e, in tal senso, sono emerse delle gustose novità.

L’Al Nassr punta forte su Wesley Gassova

Tra i numerosi nomi orbitati intorno al pianeta Roma nel corso delle ultime settimane, vi è anche colui che risponde al nome di Wesley Gassova, ovvero il talento più luccicante e prezioso del Corinthians. Il suo trasferimento in terre straniere inizia a divenire piuttosto scontato, ma, secondo quanto riportato da gaveanews, pare che il talentoso classe 2005 potrebbe nuovamente vedersi preclusa la possibilità di sbarcare nel calcio che conta (quello europeo), a causa delle insistenti offerte dell’Al Nassr.

Nel corso delle ultime settimane l’entourage del raffinato talento brasiliano avrebbe tentato di chiudere un accordo con le svariate società europee che lo avevano segnato sul proprio taccuino (tra cui la Roma di Ghisolfi), ma pare che dalla Saudi Pro League il vento soffi forte e, i 25 milioni richiesti dai brasiliani, siano una cifra abbordabile per la