La Roma è solo un ricordo: accordo totale e aereo prenotato

Calciomercato Roma, ad una settimana dal termine della sessione estiva un calciatore accostato anche ai giallorossi lascia la Serie A. Accordo totale e volo prenotato, ecco le cifre ed i dettagli.

Ultimi sette giorni di calciomercato concitati in casa Roma, pronta alla prima allo stadio Olimpico dopo l’annuncio ufficiale della permanenza di Paulo Dybala. Domani sera la squadra guidata da Daniele De Rossi tornerà a giocare tra le mura amiche, per affrontare l’Empoli nella seconda giornata di campionato. In parallelo le attenzioni restano rivolte anche alle manovre di Florent Ghisolfi, chiamato a sciogliere nodi importanti nella coda finale della sessione estiva. Tra rinforzi ed uscite tante cose possono ancora cambiare dalle parti di Trigoria, mentre un obiettivo accostato a mezza Serie A è pronto a fare le valigie e salutare il campionato italiano

Domani sera la Roma torna in campo per la prima gara in casa della nuova stagione. Uno stadio Olimpico gremito è pronto a spingere l’undici giallorosso alla vittoria contro l‘Empoli, in una gara importante dopo il pareggio a reti bianche in casa del Cagliari al debutto. Stesso risultato al debutto per la formazione toscana, che cercherà di guastare la festa a Paulo Dybala, assoluto protagonista del calciomercato fino a pochi giorni fa. La permanenza della Joya, che potrà partire titolare già da domani, è uno dei tanti argomenti di interesse in casa giallorossa in questa ultima settimana di calciomercato estivo.

Calciomercato Roma, Tessmann lascia la Serie A: accordo e volo in Ligue 1

Tra le tante squadre accostate allo statunitense Tanner Tessmann c’è stata anche la Roma in Serie A. Nelle scorse settimane era emerso come intermediari del duttile centrocampista abbiano proposto il profilo del 22enne anche alla squadra guidata da Daniele De Rossi.

Il centrocampista è ora pronto a lasciare il Venezia, ma senza passare a nessuna delle tante squadre accostate allo statunitense in Serie A, in primis l’Inter. Il mediano classe 2001 sarà un nuovo giocatore del Lione in Francia. Il club transalpino chiude per circa 6 milioni di euro la firma dello statunitense, autorizzato dal club lagunare a volare in Ligue. A rilanciare la chiusura dell’operazione è stato ‘L’Equipe’.