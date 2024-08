Primo nome per la Roma, Ghisolfi avvisato: annuncio ufficiale del mister

Primo nome per la Roma. Arriva un annuncio per Florent Ghisolfi e Daniele De Rossi. Il mercato dei giallorossi sembra non essere ancora terminato.

Ci si attendeva uno scossone che invece non è arrivato. L’addio di Paulo Dybala lasciava presagire cambiamenti in arrivo sul fronte mercato della Roma. La permanenza gradita, ed improvvisa, del 30enne talento argentino non cambia. però, le carte in tavola.

Non le cambia di certo per Daniele De Rossi che, scavalcando a destra il discorso riguardante la ‘Joya’, chiede nuovi innesti in questa ultima settimana di mercato. Florent Ghisolfi, insieme al tecnico di Ostia, osservano le possibilità che offre il mercato pronti ad attaccare il profilo giusto. Tutti i reparti potrebbero vedere nuovi arrivi da qui al 30 agosto. Anche l’attacco, nonostante la permanenza di Paulo Dybala, potrebbe vedere un volto nuovo varcare i cancelli di Trigoria. Piace sempre Boga del Nizza, che ha una valutazione di circa 20 milioni di euro. A centrocampo, in caso di partenza di Edoardo Bove, piace Koné del Borussia Monchengladbach. Per il pacchetto difensivo un nome è già pronto da tempo.

Primo nome per la Roma, Ghisolfi ha scelto

Florent Ghisolfi sembra che la sua scelta l’abbia già fatta. Kevin Danso, classe 1998, difensore del Lens e della nazionale austrica sembra ormai a pochi passi dal raggiungere la capitale, sponda giallorossa.

Il tecnico del Lens, il belga William Still, ha parlato della vicenda di mercato che riguarda il suo difensore. Ha cercato di rassicurare tutti dicendo: “È coinvolto al 100% e dà il massimo per il bene suo e della squadra. Sappiamo che ci sono cose che stanno cambiando, offerte che si aspettano e che verranno fatte, ma per adesso Kevin è ancora qui con noi“. Dalle sue parole si evince come il difensore austrico sia ormai prossimo all’addio e come Roma, e la Roma, siano pronte ad accoglierlo. Non prima, però, che Kevin Danso abbia disputato la sua ultima partita con la maglia del Lens. L’avversario sarà lo Stade Brestois. Al triplice fischio finale Kevin Danso sarà già un giocatore della Roma.