UFFICIALE, partita cancellata: campionato nel caos

UFFICIALE, partita cancellata. Il calcio non presenta solo il suo volto sfacciatamente ricco. A volte offre anche il rovescio della medaglia.

Il calcio presenta scenari difficilmente prevedibili e, talvolta, la realtà supera la fantasia. E quando ciò si verifica quasi mai è per una bella notizia.

Siamo da sempre abituati a vedere il lato pomposamente ricco del calcio. O forse ci si illude che tutti siano ricchi. Invece non è così. Ogni campionato presenta delle società in difficoltà economiche e spesso non sono le più piccole bensì le più celebrate e cariche di storia. Capita così anche in Francia, nella Ligue 1, dove regna ‘sovrano’ il PSG. Una società gloriosa, con alle spalle sei titoli nazionali e che ha avuto tra le sue fila uno dei più grandi giocatori della storia del calcio, Zinedine Zidane, sta vivendo una fase drammatica della sua storia. Il Bordeaux sta attraversando, oramai da anni, una grave crisi finanziaria che l’ha costretta a ripartire dalla N3, la quinta divisione francese.

UFFICIALE, partita cancellata e crisi infinita

La Fédération Francaise de Football ha emesso un comunicato difficile persino da redigere. E per il Bordeaux la situazione è sempre più critica.

Nel comunicato si annuncia come il club francese non sia ancora in grado di schierare una squadra in vista del prossimo impegno che l’avrebbe dovuto mettere di fronte allo Stade Bordelais nel campionato N3 e che pertanto abbia rinunciato a giocare la partita. L’obiettivo è ora allestire una squadra in vista del prossimo impegno. Il club francese sta muovendo suoi primi passi verso la rinascita sportiva. I più duri e difficili. La risalita sarà lunga ed il cammino lastricato di difficoltà.

C’era una volta il Bordeaux vincitore per sei volte della Ligue 1. La squadra di Zinedine Zidane. Il suo ancora recente e prestigioso passato è la stella polare da seguire per ritornare a vivere gli ancora recenti e prestigiosi fasti. Auguri.