Accordo totale con la Roma: prezzo già fissato

C’è l’accordo totale con la Roma per la cessione e il prezzo è già stato fissato: adesso spetta al giocatore dare l’assenzo definitivo per il trasferimento

Ghisolfi continua a lavorare alacremente per completare la rosa e per piazzare due colpi pesanti serve prima un’uscita remunerativa. In ballo in queste ore c’è un giocatore che non rientra più nei piani di De Rossi.

Le uscite sono altrettanto importanti delle entrate. Daniele De Rossi ha ribadito questo concetto nella conferenza stampa di ieri, alla vigilia di Roma-Empoli. Per completare la rosa gli obiettivi sono chiari: Danso in difesa, Kone a centrocampo, Abdulhamid sulla corsia di destra e Boga alto a sinistra. Su quest’ultimo ruolo ci possono essere delle variazioni sul tema, anche perché il favorito resta Riquelme dell’Atletico Madrid, ma costa troppo. Per finanziare ancora 4 colpi serve vendere e bene gli esuberi. Il primo nome è quello di Nicola Zalewski, titolare a Cagliari e con un’offerta sul piatto del Psv Eindhoven.

Gli olandesi hanno messo gli occhi sul laterale polacco visto che hanno necessità di rinforzare la corsia sinistra e serve un profilo duttile. Prima del Psv si era parlato di ipotetici scambi con Milan e Napoli, con Saelemaekers e Ngonge come possibili contropartite. In realtà di questo tipo di affari nemmeno l’ombra, ma nei Paesi Bassi qualcosa si sta muovendo.

Zalewski ad un passo dal PSV: i due club hanno già un’intesa per 9 milioni

Secondo quanto riportato dall’autorevole De Telegraph, Zalewski è in cima alla lista delle preferenze di Peter Bosz, tecnico del Psv. L’offerta messa sul piatto per convincere la Roma è stata di 9 milioni di euro. La richiesta iniziale dei giallorossi era di 12 ma a queste cifre si può chiudere. Dall’Olanda si parla di accordo raggiunto tra i due club e ora spetterebbe al giocatore trovare l’intesa per i termini contrattuali.

I soldi incassati per l’eventuale addio di Zalewski sarebbero reinvestiti sui cartellini di Danso e Koné, per cui il ‘Gladbach continua a chiedere non meno di 25 milioni di euro. L’esterno italo-polacco, classe 2002, sta riflettendo sulla futura destinazione e dovrebbe decidere proprio in queste ore, sbloccando in tal senso il mercato della Roma. Ghisolfi attende di sapere se potrà contare su un gruzzolo aggiuntivo per completare la rosa di Daniele De Rossi.