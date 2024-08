Calciomercato Roma, la trattativa rimane ancora in piedi. Trapelano smentite sulle notizie arrivate nel pomeriggio. Ecco quali sono le novità

Se prima vi abbiamo raccontato di quella che sarebbe stata una decisione di Zalewski definitiva, vale a dire quella di rifiutare l’offerta messa sul piatto dal Psv per andare a giocare in Olanda, è giusto adesso riportarvi le notizie che arrivano proprio dalla nazionale dove, l’esterno giallorosso, potrebbe andare a giocare.

Sì, perché a quanto pare la trattativa rimane aperta e non è chiusa, almeno stando alle informazioni che sono state riportate proprio in questi minuti da Rik Elfrink, giornalista che segue da vicino le dinamiche della squadra olandese.

Calciomercato Roma, Zalewski non ha deciso

Infatti filtrano smentite dal giornalista in questione, che spiega che la Roma e il Psv hanno sì trovato un accordo – la cifra è quella di 9 milioni di euro – mentre il club olandese sta ancora trattando con Zalewski. Quindi nessuna chiusura, insomma, al momento. E nemmeno una decisione presa. Tutto come prima, in attesa di capire quale sarà ovviamente la decisione finale dell’esterno mancino che è tra quelli cedibile dentro la squadra allenata da Daniele De Rossi.

Momenti importanti, quindi, anche per le uscite. Soprattutto in queste ore la Roma sta trattando anche l’uscita di Tammy Abraham, per il quale è arrivata un’offerta da parte del West Ham di 20 milioni di euro. Vedremo quello che succederà nelle prossime ore. Sono tutte da tenere sotto osservazione.