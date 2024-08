Mazzata Roma, nuovo cambio di programma: affare saltato

Mazzata Roma, nuovo cambio di programma: la decisione è arrivata e l’affare è ormai saltato. Ecco quello che potrebbe succedere

Partiamo dalla notizia, che è la cosa principale che interessa a tutti. Nicola Zalewski, uno degli elementi in uscita dalla Roma, ha rifiutato – secondo le informazioni riportate da LaRoma24 – l’offerta che gli era arrivata dal Psv.

Ai giallorossi gli olandesi avevano messo sul piatto la bellezza di 9 milioni di euro, che avrebbero fruttato un’importante plusvalenza per Ghisolfi. Ma la decisione dell’esterno polacco ha un poco spiazzato. Sempre secondo il sito citato prima, nonostante dal Psv sarebbe comunque arrivata un’offerta più ricca dell’attuale stipendio, la volontà di Zalewski sarebbe quella di rimanere in Italia.

Mazzata Roma, Zalewski ha detto di no

E a meno che non arrivino il futuro, è evidente, sarà proprio nella Capitale agli ordini di Daniele De Rossi che contro il Cagliari alla prima uscita ufficiale della stagione lo ha mandato in campo dal primo minuto al posto di Paulo Dybala che, questa sera invece contro l’Empoli e dopo il suo rifiuto agli arabi, dovrebbe trovare una maglia da titolare.

Comunque, cosa potrebbe succedere adesso? Se davvero Zalewski per lasciare Trigoria accetterebbe solamente delle offerte da parte di club italiani, allora si potrebbe aprire di nuovo quello scambio con il Napoli per il cartellino di Ngonge come si era parlato nei giorni scorsi. L’attaccante azzurro, così come vi abbiamo raccontato prima, è un elemento che alla Roma piace per la sua duttilità e che potrebbe anche essere preso in considerazione nel caso di addio di Abraham al West Ham. Insomma, nessuno vuole lasciare la Roma a quanto pare. Ma non tutti sono felici come successo qualche giorno fa con Paulo.