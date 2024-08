Dal Milan alla Roma, il doppio sì spariglia le carte

Gli intrecci di mercato tra Milan e Roma possono letteralmente infiammare gli ultimi giorni di una sessione estiva già rovente

Pur rimarcando l’importanza della gara, Daniele De Rossi ha indirettamente tracciato la rotta anche sul mercato. Non solo assumendosi le sue responsabilità in merito alla gestione di Karsdorp, ma anche tratteggiando con un filo rosso indelebile entrate ed uscite. “Per acquistare servono delle uscite”: un mantra che contraddistinguerà i prossimi giorni di Ghisolfi, attento all’evolvere di quelle situazioni dalle quali la Roma può intascare un tesoretto da investire immediatamente.

Linea di indirizzo che del resto la Roma condivide con (quasi) tutti i club di Serie A, Milan compreso. E proprio con i rossoneri, i giallorossi potrebbero dar vita ad importanti risvolti di calciomercato. In una delle interviste rilasciate pochi minuti prima del fischio d’inizio di Parma-Milan, Ibrahimovic ha confermato come l’organico rossonero sia al completo. Tuttavia, nel caso in cui si sbloccassero due partenze in uscita (Bennacer ed Adli sono i nomi più caldi), si potrebbero creare i presupposti per un nuovo colpo last minute in mezzo al campo: il nome di Koné, ad esempio, potrebbe calamitare un vero e proprio duello di mercato tra Milan e Roma. Con Bennacer orientato a dire sì alle sirene arabe, da monitorare con attenzione l’evolvere della situazione Adli.

Calciomercato Roma, da Bennacer ad Adli: come cambia il futuro di Koné

Escluso dalla lista dei convocati in vista della sfida contro il Parma, l’ex Bordeaux è considerato dai rossoneri un esubero. La valutazione che il Milan fa del suo centrocampista si aggira sui 10-15 milioni di euro; tuttavia, il club meneghino potrebbe decidere di imbastire una trattativa per il centrocampista francese anche con la formula del prestito con diritto di riscatto.

La stessa formula che, secondo quanto evidenziato da calciomercato.it, il Marsiglia sarebbe pronto a mettere sul piatto per provare a convincere il Milan e il calciatore ad accettare la propria proposta. Confermate, dunque, le ultime indiscrezioni dalla Francia: il club francese sta valutando con estrema attenzione i margini di manovra, pronto ad ingolosire i rossoneri con la formula del prestito con diritto di riscatto. Staremo a vedere quali saranno i prossimi sviluppi della vicenda: anche la Roma osserva da una posizione tutt’altro che disinteressata.