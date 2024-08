De Rossi scarta il regalo: c’è la firma del grande ex

In questo finale di mercato De Rossi aspetta dei regali importanti per completare la rosa. Adesso sembra che ci sia la possibilità di un bel colpo da una big

La mancata partenza di Dybala non cambia le necessità dei giallorossi e il tecnico di Ostia è stato chiaro con la società. Non si può fare a meno di 2-3 colpi di livello se si vuole competere per tornare in Champions League.

Completare il mercato è l’imperativo principale in casa Roma in questo momento. De Rossi ha bisogno urgente di rinforzi, praticamente in tutti i reparti e non può più aspettare. Anche la seconda giornata contro l’Empoli la disputerà senza grandi novità rispetto allo scorso anno, eccezion fatta per Dovbyk e Soulé. Considerando che il centravanti ucraino è il sostituto di Lukaku, solo il giovane argentino rappresenta un upgrade. Troppo poco per una squadra che punta ad arrivare tra le prime quattro.

De Rossi non è stato esplicito in conferenza stampa sul numero di giocatori che mancano alla propria rosa ma di certo si attende che tutti i reparti vengano rafforzati. In difesa arriverà un centrale forte (si continua a trattare Danso) mentre sulla corsia di destra si punterà su una scommessa come Abdulhamid (consigliato da Mancini). Poi c’è da pensare al centrocampo, dove per stessa ammissione del tecnico manca un giocatore con caratteristiche diverse.

Per il centrocampo la Roma pensa ad Ayman Kari: lo manda Luis Enrique

Il nome forte per la mediana giallorossa è quello di Manu Koné del ‘Gladbach, escluso dalla prima giornata di Bundesliga e seguito anche dal Milan. Per il francese servono almeno 25 milioni e questo lo rende un acquisto piuttosto complesso senza qualche uscita. Bove, Abraham, Zalewski e Smalling potrebbero fargli posto a livello finanziario in rosa, ma il tempo stringe e Ghisolfi deve accelerare.

Qualora si dovesse rendere conto di non avere il budget necessario a disposizione sembra proprio che si possa concentrare su un’alternativa low cost. Come riportato dal sito francese le10sport.com, la Roma sarebbe interessata al centrocampista del Psg Ayman Kari. Il classe 2004 francese non rientra nei piani di Luis Enrique e dopo il prestito al Lorient è pronto ad una nuova avventura altrove. Su di lui c’è anche il Basilea ma visti i buoni rapporti tra i club se la Roma decidesse di affondare il colpo potrebbe farlo suo. Un’alternativa low cost a Kone.