Il campione del mondo sblocca Karsdorp: la Roma non aspetta altro

Karsdorp resta un tema spinoso in casa Roma ma un grande assist può arrivare da un campione del mondo: un effetto domino sblocca la situazione

Il calciatore olandese deve essere ceduto al più presto, visto che non rientra più nei piani del club. A quanto sembra si sta riaprendo una chance di vederlo in Olanda, ma questa volta non con la maglia del Feyenoord.

Tra le varie uscite che Florent Ghisolfi deve piazzare ce n’è una più complicata delle altre. Rick Karsdorp non si allena con i compagni dall’inizio del ritiro e addirittura entra da un altro ingresso a Trigoria. De Rossi nella conferenza stampa pre Roma-Empoli è stato piuttosto chiaro, parlando di un’esclusione voluta per sua espressa volontà e di un giocatore che non rientra più nei piani del club. La soluzione migliore paventata anche dal tecnico di Ostia è quella di mandarlo a giocare altrove, senza attendere la naturale scadenza del contratto il 30 giugno 2025.

Per ora alla Roma sono giunti solo dei flebili interessamenti da parte di club greci e turchi. Besiktas e AEK Atene hanno provato a capire se c’era un margine di trattativa ma le richieste d’ingaggio del calciatore sono state troppo elevate. Una pista che si è riaperta negli ultimi giorni è quella olandese. Karsdorp è cresciuto calcisticamente nel Feyenoord, squadra da cui la Roma lo ha acquistato nel 2017. Ora però il PSV potrebbe mettere a segno il colpaccio, beffando gli storici rivali.

Il PSV non prenderà Gonzalo Montiel: si riapre una chance per Karsdorp

Dopo aver ceduto Jordan Teze per 12 milioni di euro al Monaco, il tecnico Peter Bosz è alla ricerca di un sostituto. Karsdorp era un nome finito sul tavolo del club di Eindhoven, pur senza proposta ufficiale ancora all’orizzonte.

Una delle alternative più credibili era rappresentata da Gonzalo Montiel, terzino destro argentino in forza al Siviglia. Gli spagnoli hanno bisogno di cedere per sistemare i conti ma la trattativa con il PSV non è decollata. Secondo quanto riportato su X/Twitter da Rik Elfrink, infatti, gli olandesi non affonderanno il colpo per il campione del mondo a Qatar2022.

Una mossa che potrebbe riportare in auge un eventuale arrivo di Karsdorp al PSV, dove tra l’altro potrebbe finire anche Nicola Zalewski, sempre più vicino alla firma per una cifra di 9 milioni di euro per il cartellino. Ghisolfi lavora alacremente sulla pista Roma-Eindhoven.