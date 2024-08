Juventus, la telenovela Chiesa è finita: “Ha svuotato l’armadietto”

Calciomercato Juventus, non accennano a placarsi le indiscrezioni relative al futuro di Federico Chiesa. Il gesto che fuga i dubbi e riaccende la pista

Una delle tracce che ha calamitato le maggiori attenzioni in sede di calciomercato ha riguardato il futuro di Federico Chiesa. L’esterno offensivo di proprietà della Juventus è stato letteralmente messo ai margini del progetto tecnico della ‘Vecchia Signora’. Invitato a trovarsi una nuova sistemazione, l’ex jolly della Fiorentina si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

Dopo aver messo in stand-by l’ipotesi Roma e più in generale dopo aver memorizzato la presa di posizione della Juventus, negli ultimi giorni ha definitivamente preso quota la pista Barcellona. Sebbene i blaugrana non siano disposti ad accontentare in toto le richieste contrattuali di Chiesa, la sensazione è che l’accordo di massima possa essere trovato ad una cifra leggermente inferiore ai 5,5-6 milioni di euro richiesti inizialmente. In attesa di sbloccare definitivamente la questione salariale, dunque, i catalani sembrano aver mosso passi concreti per far saltare il banco ed imprimere la svolta definitiva all’affare. Dal canto suo, la ‘Vecchia Signora’ è disposta ad accettare anche un’offerta leggermente inferiore ai 15 milioni di euro con cui Chiesa è a bilancio.

Calciomercato Juventus, la rivelazione: “Chiesa ha svuotato l’armadietto”

Sebbene non abbia ancora imboccato l’ultima curva, dunque, la trattativa Chiesa-Barcellona sta procedendo spedita verso il suo naturale epilogo. Del resto, dopo aver messo le mani su Conceiçao e Nico Gonzalez, Giuntoli ha intenzione di investire i soldi ricavati dalle cessioni di Chiesa e Kostic per chiudere l’operazione Sancho con il Manchester United.

A testimonianza dell’ottimismo che trapela sulla sempre più probabile cessione di Chiesa vi è anche l’indiscrezione riferita da Luca Momblano. Secondo il giornalista di ‘Telelombardia’, infatti, l’esterno italiano avrebbe già definitivamente liberato l’armadietto alla Continassa. Laddove questa notizia dovesse essere confermata, si tratterebbe di un ulteriore indizio che andrebbe nella direzione di una addio di Chiesa. In un senso o nell’altro le prossime ore risulteranno assolutamente decisive: seguiranno aggiornamenti.