Voti Roma-Empoli 1-2: flop dei nuovi, c’è anche un 2

Voti Roma-Empoli, la gara dello stadio Olimpico si chiude sul risultato di 1-2 per la squadra toscana. Pessima figura per i giallorossi alla prima casalinga del nuovo campionato.

L’esordio casalingo in stagione della Roma è contro l’Empoli. Prima dell’inizio della gara lo stadio Olimpico ha celebrato Paulo Dybala, fresco di permanenza in giallorosso quando l’addio sembrava imminente, e dedicato cori e striscioni a Daniele De Rossi e la squadra giallorossa. La prima gara casalinga della nuova stagione vede i giallorossi partire con buon piglio, con Artem Dovbyk che ha due buone chance che non sfrutta nell’area dei toscani. La squadra azzurra poi mette tanta paura a Mile Svilar, con Fazzini tra i più attivi tra gli ospiti. La traversa di Colombo fa tremare lo stadio Olimpico, con la squadra guidata da Daniele De Rossi che fatica a costruire attacchi pericolosi negli ultimi venti metri di campo.

Le paure della tifoseria giallorossa diventano incubi ad un passo dalla fine del primo tempo. Al quarantacinquesimo minuto è Gyasi a portare avanti l’Empoli, perso in marcatura dal laterale Angelino. Il secondo tempo inizia con un cambio di modulo per De Rossi, che passa a tre dietro con Zalewski al posto di Celik. Piove sul bagnato per la Roma, che a causa di un folle intervento di Leandro Paredes regala un calcio di rigore agli ospiti. Rigore realizzato da Colombo, è 2-0 per la squadra toscana.

Voti Roma-Empoli 1-2, figuraccia allo stadio Olimpico: intervento folle Paredes

Ad un quarto d’ora dal termine De Rossi si gioca anche la carta Eldor Shomurodov, in campo al posto di uno spento Matias Soulè. Proprio l’attaccante uzbeko accorcia le distanze, bravo l’ex Cagliari a sfruttare il prezioso assist di Tommaso Baldanzi al minuto 80.

Eldor Shomurodov continua ad essere tra i più pericolosi, ma i compagni di reparto sciupano, in particolare l’ucraino Dovbyk in piena area di rigore. Gli ultimi assalti della squadra giallorossa si infrangono sul muro dell’Empoli. Forti proteste dei giallorossi su un fallo non fischiato sull’uzbeko. Pioggia di fischi dello stadio Olimpico dopo il triplice fischio, la squadra non raggiuge la Curva Sud e lascia il campo ad altezza aria di rigore.

Voti Roma: Svilar 6.5; Celik 5 (46° Zalewski 4), Mancini 5.5, N’Dicka 6, Angeliño 3; Cristante 4 (63° Le Fèe 5), Paredes 2 (63° Baldanzi 6.5), Pellegrini 4; Dybala 6, Soulé 4 (Shomurodov 6.5); Dovbyk 4

Marcatori: Gyasi, Colombo (Rig.), Shomurodov

Ammoniti: Maleh, Solbakken, Cacace