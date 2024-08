Abdulhamid è atterrato a Fiumicino: “Forza Roma” | VIDEO ASRL

Ecco le utlime in merito all’approdo di un nuovo innesto per la nuova Roma di Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi

Il misero punto racimolato in due partite ha convinto definitivamente i tifosi come all’organico giallorosso di Daniele De Rossi occorrano ancora degli innesti di rilievo, in grado di proiettare la Roma del Comandante di Ostia in una nuova pagina della storia giallorossa, in cui la zona Champions torni a caratterizzare la quotidianità della società capitolina.

Le numerose stagioni passate a osservare le dirette concorrenti che conquistavano le zone alte della classifica hanno spinto la proprietà statunitense a compiere un investimento tra i più generosi della storia giallorossa, in grado di portare all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini alcuni dei talenti più desiderati del bel paese e non solo.

Artem Dovbyk e Matias Soulé, al netto di una partenza in linea con il modesto rendimento dei compagni, hanno indubbiamente le potenzialità per proiettare nuovamente la Roma nei lidi della classifica dove era abituata a transitare, tuttavia, per permettere a DDR di concretizzare realmente le proprie velleità tecnico-tattiche, occorrono ancora una serie di innesti indispensabili, da ufficializzare nel corso dei prossimi giorni, per evitare di rifarsi al mercato invernale per completare la rosa. In tal senso ecco le ultime sull’ultimo affare dell’era Ghisolfi-De Rossi.

L’arrivo di Abdulhamid a Fiumicino

Uno dei ruoli che più a sollevato polemiche nel corso della sessione estiva del calciomercato è senza dubbio alcuno quello del terzino destro, dove, dopo una stagione passata a eleggere il “meno peggio” tra Kristensen, Karsdorp e Celik, i tifosi giallorossi si aspettavano un investimento in grado di bloccare un modesto ballottaggio tra tre delusioni ormai conclamate.

Nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità in merito al trasferimento di Saud Abdulhamid, il quale è atterrato da pochi minuti all’aeroporto di Fiumicino. Si tratta di un talentoso classe ’99 in grado di fornire a DDR quella necessaria rapidità sulla fascia sinora interdetta a causa del modesto dinamismo di Zaki Celik.