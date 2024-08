Calciomercato Roma, addio ufficializzato. Il saluto dei tifosi adesso, a differenza di quanto successo ieri, è reale. Ecco cosa sta succedendo

Si avvicina alla Roma. E dopo il saluto in campo di ieri anche stasera i tifosi hanno deciso di rendere omaggio al giocatore. Hanno praticamente capito che l’uscita contro il Brest è stata la sua ultima apparizione con la maglia del Lens.

Nonostante oggi si sia parlato di una società, quella francese, non del tutto convinta dell’offerta giallorossa per il giocatore, dalla Francia arriva un ulteriore segnale di come l’operazione Danso alla Roma sia alle battute finali. Anche perché per il difensore austriaco non sono arrivate, a quanto pare, offerte da parte di altri club, solamente i giallorossi ci hanno provato anche con insistenza, e adesso Ghisolfi spera di chiudere e di regalare a De Rossi un elemento assai utile per il proseguo della stagione.

Calciomercato Roma, hanno salutato Danso

Dicevamo, quindi: ieri un saluto in campo, oggi uno striscione – così come riportano su X i tifosi del Lens – apparso da qualche parte nella città. Un “ciao” in tedesco per il giocatore che ha contribuito, senza dubbio, alla crescita della squadra ma che adesso è pronto a iniziare la sua nuova avventura.

https://x.com/mentalite_lens/status/1828168568619295231?s=46

Mancano i dettagli tra i club: la Roma con il giocatore ha da un pezzo trovato l’accordo e DDR non aspetta altro che abbracciarlo. Ad un certo momento della fase di preparazione non sembrava la Roma avesse bisogno di un centrale così importante, ma la sfida contro l’Empoli – dove tutto il reparto è andato in difficoltà – ha messo in evidenza delle lacune importanti che l’austriaco può sicuramente colmare. Sembra che ci siamo, quindi. Con la Roma pronta a chiudere l’affare.