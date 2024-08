Calciomercato Roma, UFFICIALE: visite mediche e firma

Calciomercato Roma, nuovo rinforzo ufficiale per Daniele De Rossi. Il calciatore è in volo verso la capitale, poi arriveranno le visite mediche e la firma con la squadra giallorossa.

La stagione della Roma è partita da subito in salita per la squadra guidata da Daniele De Rossi. Un solo punto nelle prime due giornate per i giallorossi, che ieri sera sono stati sconfitti dall’Empoli. Dopo il pareggio a reti bianche arrivato a Cagliari la Roma si ritrova con una sola lunghezza in classifica, dopo aver affrontato due avversarie sulla carte decisamente abbordabili. Il prossimo impegno dei giallorossi sarà il primo big match stagionale in casa della Juventus. Le due squadre si affronteranno domenica sera, quando il calciomercato in Serie A avrà chiuso i battenti già da 48 ore.

E le attenzioni in casa Roma, oltre alle nuove soluzioni che dovrà prendere Daniele De Rossi dal punto di vista tattico, si spostano sulle manovre di Florent Ghisolfi. In questi ultimi cinque giorni di mercato estivo possono cambiare molte cose sia in entrata che sul fronte dei rinforzi. L’ultimo nuovo arrivo sbarcherà a Roma nelle prossime ore, ed ha già preso il volo per svolgere le visite mediche e firmare il nuovo contratto che lo legherà ai giallorossi.

Calciomercato Roma, Abdulhamid in volo da De Rossi: visite mediche e firma ufficiale

Saud Abdulhamid ha lasciato l’Arabia Saudita per raggiungere Roma nel primo pomeriggio. Il terzino saudita classe ’99 arriva dall’Al – Hilal, e firmerà con la Roma che verserà per il cartellino 2.5 milioni di euro più bonus per un’operazione totale da 3 milioni.

Daniele De Rossi avrà così una soluzione alternativa all’utilizzo di Zeki Celik, unico terzino destro di ruolo oltre al giovane Sangarè, prelevato dal Levante. Resta fuori dal progetto giallorosso il terzino olandese Rick Karsdorp, per il quale si cercano soluzioni in uscita a stretto giro di posta. A testimoniare la partenza del laterale saudita è stato Filippo Biafora sul proprio profilo X.