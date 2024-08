Infortunio ufficiale in casa Roma: salta la Juventus

Brutta tegola in casa Roma dopo la sconfitta con l’Empoli: De Rossi deve registrare un infortunio muscolare che non gli permetterà di averlo a disposizione per la Juve

Purtroppo oltre al danno è arrivata anche la beffa. La sfida di ieri contro i toscani, oltre a lasciare l’amaro in bocca per la sconfitta porta in dote anche uno stop fisico piuttosto pesante. A Torino non potrà essere presente. Torna dopo la sosta per le nazionali.

Non è partita nel migliore dei modi la stagione della Roma e dopo il pareggio di Cagliari per De Rossi e i suoi ragazzi è arrivata la sconfitta interna contro l’Empoli. In un Olimpico stracolmo non si è visto nulla di quello preparato durante il ritiro estivo e alla fine il risultato è stato corretto. Una squadra allo sbando, con poche idee e poche gambe, in balia delle ripartenze dell’avversario e con poca lucidità anche nell’assalto finale.

Tra chi è subentrato a gara in corso per invertire la tendenza c’era anche Enzo Le Fee, che ha preso il posto di uno spento Paredes (autore del fallo da rigore su Esposito). Il francese ex Rennes era partito titolare a Cagliari ma è stato escluso dall’11 iniziale della seconda giornata, destando anche qualche perplessità per la scelta dell’allenatore.

Problema per Le Fee contro l’Empoli: almeno 3 settimane fuori, salta la Juve

Si era parlato in settimana di un affaticamento muscolare per Enzo Le Fee, che probabilmente ha influito anche nella scelta di De Rossi di farlo accomodare in panchina all’inizio. Alla fine il tecnico giallorosso lo ha mandato dentro al 62′ sperando che donasse quel pizzico di brio che era mancato nella prima frazione. Il risultato non è stato quello sperato e il francese ha fallito anche una buona occasione sullo 0-2.

La notizia che arriva all’indomani della sfida persa con l’Empoli è che per il pupillo di Ghisolfi è stato riscontrato un problema muscolare (forse anche con interessamento del collaterale esterno) che dovrebbe tenerlo fuori per almeno 3 settimane. Addio quindi alla trasferta di Torino e appuntamento a dopo la sosta per le nazionali. Un forfait che proprio non ci voleva in un momento già così delicato.