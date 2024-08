L’annuncio ufficiale allontana la Roma: via libera Juventus

Arriva un annuncio che libera la Juventus ma allontana il giocatore dalla Roma: De Rossi deve fare i conti con la scelta della società bianconera

Il mercato si sta completando con alcuni innesti in diversi reparti, a cominciare da Abdulhamid. Il tecnico ha chiesto però almeno un colpo importante nella retroguardia, ma non sarà un giocatore della Juventus.

La Roma ha urgente bisogno di rinforzi, come dimostrato anche nella sfida persa contro l’Empoli all’Olimpico. Se il tempo era poco fino a qualche settimana fa ora è praticamente finito. A cinque giorni dalla chiusura della finestra estiva servono ancora 3-4 acquisti di livello, quasi tutti titolari. De Rossi è stato chiaro con Ghisolfi e la Souloukou, parlando di un centrale forte, di un centrocampista con caratteristiche diverse e di un attaccante sulla fascia sinistra. Danso sembra essere l’indiziato numero uno a sbarcare a Trigoria, anche se l’offerta da 1+21 milioni (con obbligo di riscatto) non è sufficiente. Il Lens vuole 24 milioni complessivi e serve un ulteriore sforzo.

Nell’attesa che Ghisolfi rilanci la posta sul tavolo, una delle alternative al ruolo di difensore sta sfumando. Si perché Tiago Djalò non è quasi più nei radar giallorossi, essendo finito nel mirino del Porto. I Dragoes, come riportato dai colleghi di calciomercato.it, hanno in mente di rinforzare la retroguardia dopo diverse uscite pesanti. Pepe ha deciso di ritirarsi, Cardoso è stato ceduto e ore anche Carmo ha lasciato il Portogallo.

Sfuma Tiago Djalò per la Roma: è a un passo dal Porto

Come riportato sul profilo social del club, l’Olympiakos si è aggiudicato (in prestito) David Carmo, difensore lusitano che il Porto aveva ceduto a titolo definitivo al Nottingham Forrest. La proprietà comune di Marinakis ha permesso questo tipo di trattativa e ha sbloccato una trattativa anche in chiave Roma. Si perché adesso Zubizarreta sta pensando con insistenza a Tiago Djalò per la difesa del Porto.

Un profilo che conosce perfettamente il campionato e che rientrerebbe nei parametri economici del club. A questo punto Ghisolfi dovrà probabilmente insistere per Danso fino a trovare un accordo con il Lens, dato che l’alternativa sta sfumando. Resta da capire se le richieste dei francesi saranno considerate giuste dalla Souloukou e dai Friedkin.