Lo scambio in Serie A inguaia la Roma: sfuma il doppio affare

Lo scambio in Serie A mette nei guai la Roma: doppio affare sfumato, ecco gli ultimi aggiornamenti di calciomercato in casa giallorossa e non solo.

Le manovre finali di questo calciomercato potrebbero regalare non poche novità e sorprese tra le fila giallorosse e non solo. Le esigenze della squadra di De Rossi continuano ad essere plurime e a interessare una molteplicità di aspetti e reparti, come ben ricordano anche le recenti difficoltà palesate in queste prime due uscite di campionato.

Il misero bottino di un punto con Cagliari ed Empoli non rende sicuramente giustizia ad una squadra attrezzata per competere per un piazzamento europeo, ma che resta densa di imperfezioni sulle quali Ghisolfi e colleghi dovranno mettere mano nei pochi giorni rimasti a loro disposizione. Gli scenari e le discussioni aperte interessano molti aspetti, legati all’esigenza di ampliare il pacchetto difensivo con almeno un altro centrale, che potrebbe essere Danso, parallelamente alle non minori necessità in attacco e a centrocampo.

Calciomercato Roma, scambio Prati-Barak: ‘coinvolto’ anche Bove

Se per la zona offensiva, infatti, la cessione di Abraham potrà eventualmente aiutare a ricavare linfa da investire in questo e altri reparti, per il centrocampo si è assistito ad una molteplicità di cambiamenti e novità nel corso delle ultime settimane. Il trittico Paredes-Cristante-Pellegrini continua a generare dubbi e perplessità, così come le medesime seconde linee parrebbero rendere questo reparto pressoché incompleto, almeno in termini di qualità e caratteristiche.

Ad oggi, a colpire è anche la scarsezza di minutaggio concesso ad Edoardo Bove, che ha perso negli ultimi mesi la centralità di un tempo, finendo altresì al centro di voci di mercato che parevano poterlo vedere cambiare casacca nel nostro campionato. Oltre all’ipotesi Napoli, quella legata alla Fiorentina pareva essere una delle più concrete, anche alla luce del gradimento di Palladino nei suoi confronti.

Tale possibilità, già snellitasi nelle ultime settimane, potrebbe essere anche definitivamente archiviata, come restituiscono gli ultimi aggiornamenti de La Nazione rispetto alle prossime manovre della Fiorentina a centrocampo. Secondo la su citata fonte, in questa parentesi finale di mercato, infatti, si potrebbe assistere ad uno scambio tra il club toscano e il Cagliari, che potrebbe accogliere Barak dalla Fiorentina, fin qui apparso non poco in difficoltà, facendo seguire la strada inversa al proprio talento, Prati, finito quest’estate anche nel mirino della stessa Roma.