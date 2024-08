Prestito e stipendio pagato: fuorigioco Roma

Calciomercato Roma, mancano pochi giorni alla chiusura delle operazioni. Ecco quello che potrebbe succedere con Zalewski, che rimane in uscita. Le ultime

Servono innesti a Daniele De Rossi. Ma servono anche delle risorse a Ghisolfi per poter piazzare gli ultimi colpi di mercato. E le risorse arrivano con le uscite, lo sappiamo, e in ballo ce ne sono diverse dentro la Roma.

Da Abraham, ad esempio, che è un elemento che potrebbe tornare in Premier League, passando per Shomurodov – anche se con il gol di ieri e viste le poche offerte potrebbe rimanere in giallorosso – e chiudendo con Zalewski, che è cercato dal Psv che ha offerto al club capitolino 9 milioni di euro e che attende una risposta da parte del giocatore. Certo, più passa il tempo e più si fa difficile, soprattutto perché gli olandesi non stanno fermi al solo nazionale polacco, ma stanno trattando anche altri elementi che possono essere utili alla squadra.

Calciomercato Roma, la situazione Zalewski

E secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista olandese Rik Elfrink, che segue da vicino quello che succede dentro al Psv, in cima alla lista dei desideri ci sarebbe Renan Lodi. Anche perché l’Al-Hilal lo vorrebbe anche cedere in prestito e soprattutto potrebbe pagare una parte dell’ingaggio dell’esterno con un passato anche all’Atletico Madrid e al Marsiglia. Insomma, la soluzione ci sarebbe “e c’è ancora un poco di tempo – scrive il giornalista – per trovare gli accordi definitivi”.

Zalewski dal proprio canto ancora non ha deciso cosa fare. Ieri era uscita la voce di un suo rifiuto che poi non è stata confermata. Anzi, è stato confermato che la pista fosse ancora aperta. Ma le ore scorrono, e il tempo stringe. E tutto diventa più difficile.